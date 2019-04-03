﻿ Пуце vs Ушаков: в концу недели будет принято решение, Mixnews.lv

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Пуце vs Ушаков: в концу недели будет принято решение (5)

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Политика | 3 апреля 2019 года, 20:43

Юристы Министерства охраны среды и регионального развития на этой неделе закончат оценку ответов председателя Рижской думы Нила Ушакова на вопросы о работе самоуправления и транспортного предприятия Rīgas satiksme (РС), сообщил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

Министерство получило ответы Ушакова в понедельник. После того, как юристы завершат их оценку, министр примет решение о дальнейших действиях относительно Ушакова.

Как сообщалось, МОСРР констатировало ряд возможных нарушений закона в надзоре над РС и в работе Рижской думы, по которым Ушаков должен был дать объяснения до 28 марта.

Ушаков считает подготовленный Пуце запрос юридически слабым и политизированным.

Комментарии 5
Рига1 час назад
Отстранение Ушакова министром Пуце от должности мэра Риги будет гарантией для его прохождения на выборах в Европарламент. Так что министр работает на Нила.
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Адельфина1 час назад
Бедные ушаковские тролли. Что им писать?
С одной стороны еще звучат лозунги "Нил, не отдадим нацикам Ригу!"
А с другой стороны уже раздается " Проголосуем за Нила в Европарламент!"
Так как избирателю быть?
Когнитивный диссонанс!
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Адельфина1 час назад
А вам какой навар? Чему радуетесь? Не думаю, что он с вами поделится зарплатой.)))

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