﻿ Домбровский: Сейм принял "бюджет обманутого народа", Mixnews.lv

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Домбровский: Сейм принял "бюджет обманутого народа" (3)

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Политика | 4 апреля 2019 года, 07:18

Принятый Сеймом бюджет является бюджетом обманутых избирателей, лицемерия и двуличия. С такими словами с трибуны Сейма к народным избранникам обратился в среду, 3 апреля глава фракции оппозиционной партии "Согласие" Вячеслав Домбровский.

Выступая в прениях, политик указал, что коалиция заранее договорилась принять бюджет, каким он был составлен правительством премьера Мариса Кучинскиса, поэтому все дискуссии являются фарсом и простой формальностью.

"Здесь нет никаких дебатов и обсуждений. Все решения уже приняты на коалиционном совете и вашей работой будет только проголосовать, нажать правильные кнопки. Перед тем, как вы будете развлекаться в интернете, что вы уже и делаете, я призываю, особенно новоизбранных депутатов, подумать о следующем: сегодня вы окончательно и бесповоротно потеряете свою политическую невинность, так как в этом бюджете не выполнено ни одно из ваших предвыборных обещаний. Ни одно! Поддержка этого бюджета означает, что вы попали в эти кресла путем лжи, обманув ваших избирателей", - сказал Домбровский.

Политик указал также, что приняв этот бюджет, депутаты нарушат и латвийские законы об образовании и науке, так как некоторые профессора латвийских вузов получают только 1400 евро на бумаге. Чтобы хоть один вуз Латвии попал в рейтинг 500 мировых вузов необходимы 60 млн евро и 3-4 года, но в бюджете для этих целей нет ничего.

Депутат напомнил, что согласно данным Еврокомиссии, в последующие 20 лет население Латвии будет сокращаться ежегодно на 1%, но в бюджете Кариньша не нашлось средств на улучшение положения семей с детьми. Пенсионеры, по словам Домбровскиса, продолжают влачить жалкое существование и бороться за выживание в условиях бедности, так как большинство из них получают пенсию до 300 евро.

Оппозиционер напомнил, что третья часть латвийских дорог находится в плохом и очень плохом состоянии. По приблизительным подсчетам на ремонт дорожного покрытия необходимо 3,4 миллиарда евро, но в бюджете правительства Кариньша выделено на эти цели только чуть более 700 миллионов.

Сейм в среду принял государственный бюджет 2019 года, отклонив все предложения оппозиции.

Бюджет поддержали 59 депутатов, против голосовали 34. Против проголосовала оппозиция, а также "внутренняя оппозиция" партии KPV LV - Линда Лиепиня, Карина Спруде и Дидзис Шмитс. Янина Ялинска (СЗК) в голосовании не участвовала.

Дискуссии по бюджету и 14 связанным с ними законопроектам продолжались весь день - заседание Сейма длилось примерно десять часов.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш, обращаясь к Сейму, напомнил, что это технический бюджет, в значительной мере подготовленный предыдущим правительством. Он поблагодарил депутатов за работу, подчеркнув, что развитие государства заботит и оппозицию, и коалицию.

Уже с 4 апреля политики приступят к работе над бюджетом 2020 года. Желаний много, возможности ограничены. Кариньш призвал депутатов думать в долгосрочной перспективе, потому что развитие происходит постепенно, и для него нужно заложить правильные основы.

Комментарии 3
Алекс6 минут назад
Так и так ясно без Домбровского,что правительства были и есть антинародные,работающие на дядю Сэма при своих интересах,продолжая распродавать все то,что еще можно продать и отдавая часть бюджета Соросу,ведь не зря же он спонсирует ,правильные, выборы.Уж точно не из альтруистических соображений.
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Patriot3 минуты назад
Vai ir kàds konkrèts pieràdìjums par Sorosa finansèjumu mùsu valsts vèlèsanàs?
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Patriot4 минуты назад
Latviesu tautai nav vajadzìga Saskanas aizstàvìba. Mès atbalstàm likumìgi ievèlèto Latvijas valdìbu.
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