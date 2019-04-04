﻿ Ушаков: отстранить меня можно, а положить на "лопатки" не получится, Mixnews.lv

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Мэр Риги Нил Ушаков признает, что допускал на своей должности ошибки, что противоправное решение о его отставке можно принять, но "положить на лопатки" не получится. Об этом он заявил в телепередаче "900 секунд".

Он настаивает на том, что решение о его отставке будет противоправным, и обещает оспорить его в суде, предупреждая о скандале европейского масштаба.

Ушаков признает, что на должности мэра Риги допускал ошибки, но, по его мнению, за конкретные 12 нарушений, на которые указало Министерство охраны среды и регионального развития, отправить в отставку мэра в правовом государстве нельзя.

"Вероятность того, что господин Пуце примет противоправное решение о моей отставке, высока", - сказал Ушаков. Он добавил, что Рижская дума - подарок для правящей коалиции, потому что, что бы ни происходило в коалиции, говорить будут о Рижской думе.

Ушаков признал, что на муниципальном транспортном предприятии Rīgas satiksme (RS) есть известные проблемы, но правление работает, чтобы обеспечить стабильность.

Говоря о сотрудничестве с Rīgas mikroautobusu satiksme, Ушаков заявил, что в этом случае нужно говорить не об убытках, а о возможности для рижан использовать микроавтобусы со скидками. С учетом ситуации сеть маршрутов будет преобразована и вернутся микроавтобусы, в которых со скидками ездить нельзя.

Как ранее сообщил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, юристы Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) на этой неделе закончат оценку ответов Ушакова на вопросы о работе самоуправления и РС.

Министерство получило ответы Ушакова в понедельник. После того, как юристы завершат их оценку, министр примет решение о дальнейших действиях относительно Ушакова.

Как сообщалось, МОСРР констатировало ряд возможных нарушений закона в надзоре над РС и в работе Рижской думы, по которым Ушаков должен был дать объяснения до 28 марта.