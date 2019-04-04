﻿ Сейм в шаге от запрета на использование советской формы, Mixnews.lv

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Сейм сегодня во втором чтении поддержал законопроект о запрете использования военной формы СССР и нацисткой Германии во время собраний и шествий.

Если Сейм одобрит эти поправки в окончательном чтении, то люди не смогут 9 мая приходить к памятнику Освободителям в советской военной форме.

Депутат от оппозиционного "Согласия" Борис Цилевич, комментируя голосование в парламенте, отметил в своем Facebook, что по такой формулировке законопроекта едва ли не любую одежду можно счесть "стилизованной военной формой".

"Выступая в дебатах, среди прочего, обратил внимание коллег на чисто юридическую сторону вопроса. Свобода собраний и манифестаций – одно из фундаментальных прав человека. Поправка предлагает новое ограничение этого важнейшего права", - указал Цилевич.

Напомним, инициатором поправок выступило Нацобъединение. Глава Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, депутат от KPV LV Артус Кайминьш после одобрения поправок в комиссии заявил, что "люди должны понимать, что носить нацистскую или советскую форму и символику на публичных мероприятиях в нашей стране неприемлемо".