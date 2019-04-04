﻿ Завтра министр объявит свое решение по Рижской думе, Mixnews.lv

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Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце завтра, 5 апреля, на пресс-конференции объявит принятые в отношении Рижской думы решения.

На пресс-конференции планируется ознакомить с результатами проведенной в Рижской думе юридической проверки и оценкой работы думы.

Напомним, МОСРР констатировало ряд возможных правонарушений в надзоре за Rīgas Satiksme и работе Рижской думы и запросило у Ушакова до 28 марта дать разъяснения. Глава ведомства Юрис Пуце не исключил, что Ушаков может быть отстранен от должности мэра.

Мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") считает, что отразил все претензии Пуце. Это следует из письма, направленного Ушаковым МОСРР.

Фото: flickr.com/saeima