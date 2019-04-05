﻿ Ушаков уверен, что выиграет суд о своем отстранении, Mixnews.lv

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Отстраненный от должности председателя Рижской думы Нил Ушаков ("Согласие") собирается обжаловать решение о его отстранении и уверен, что в суде опровергнет все упреки. Об этом он заявил в телефонном интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Ушаков считает решение об отстранении его от должности абсолютно противоправным. На его взгляд, приведенные аргументы непрофессиональны, и он сможет все их опровергнуть в суде.

"Совершенно ясно, что я обращусь в суд, и я совершенно уверен, что в суде будут доказаны все те беззакония, которые, подписав это распоряжение, совершил министр", - сказал Ушаков.

Исполняющим обязанности мэра Риги будет вице-мэр Олег Буров ("Честь служить Риге!"), добавил он.

Как сообщалось ранее, министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце отстранил Нила Ушакова с поста руководителя рижского самоуправления, об этом свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

В пятницу, 5 апреля Пуце на специально созванной пресс-конференции объявит о принятых в отношении Рижской думы решениях.

У Ушакова есть 30 дней, чтобы оспорить решение министра в административном суде, и если суд признает его правоту, то Ушаков останется мэром и получит компенсацию за вынужденный пропуск работы.

Ушаков стал мэром Риги после муниципальных выборов 2009 года и занимает должность уже третий срок. В связи вступлением распоряжения министра в силу он становится рядовым депутатом Рижской думы.

Сам Ушаков в пятницу также созвал пресс-брифинг, на котором планирует озвучить свою позицию.

Фото: Гиртс Знотиньш