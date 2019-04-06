﻿ Домбровский сравнил отставку Ушакову со сталинскими репрессиями, Mixnews.lv

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Депутат Сейма от фракции "Согласие" Вячеслав Домбровский резко раскритиковал решение министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце отстранить Нила Ушакова от должности мэра Риги.

"Юрис Пуце пытается компенсировать собственные неудачи за счет рижан", - написал на своей странице в Facebook депутат, прикрепив публикацию Пуце за 2017 год, в которой говорится, что он идет свергать Ушакова и призывает это делать и других.

Также Домбровский обратил внимание на время, когда стало известно о решении об отставке.

"Министр объявил об отставке мэра ночью, словно бы подчеркнув сходство этой расправы со сталинскими репрессиями", - написал Вячеслав Домбровский.

По его мнению, у происходящего есть несколько причин.

"Следует отдавать отчет в том, что маниакальное стремление свести счеты с Нилом преследует и другую цель – отвлечь внимание людей от всего, что происходит в государстве, при прямом пособничестве и соучастии Юриса Пуце и его партии", - высказал мнение Домбровский.

Напомним, как ранее писал Mixnews, министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце заявил, что Основные нарушения деятельности отсраненного от исполнения обязанностей Нила Ушакова связаны с Rīgas Satiksme. Cвои выводы министерство передаст в Генпрокуратуру и KNAB.

Фото: flickr.com/saeima