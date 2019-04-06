﻿ Правительство готово начать работу над бюджетом 2020 года, Mixnews.lv

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Работа над бюджетом 2020 года начнется в конце апреля, сообщил агентству LETA министр финансов Янис Рейрс.

Ранее глава Минфина и премьер-министр Кришьянис Кариньш заявили, что работа над бюджетом будущего года будет начата сразу после утверждения бюджета 2019 года. Сейм его утвердил на этой неделе.

Как сообщил министр финансов, при разработке бюджета на следующий год правительство будет придерживаться ранее утвержденного графика, но более активная работа начнется в конце апреля.

Министерство финансов в настоящее время готовит макроэкономические сценарии и другую информацию по бюджету.

"Эта информация необходима, чтобы понять возможности бюджета следующего года", - сказал министр.

Премьер-министр ранее заявил, что налоги для увеличения бюджетных доходов в будущем году меняться не будут, вместо этого будут проведены системные реформы.

Рейрс также подтвердил, что в 2020 году возможность налоговых изменений не рассматривается, но предусмотрено, что министерства для финансирования приоритетных мероприятий должны будут обеспечить софинансирование.

"Предлагая новые приоритетные мероприятия, министерства должны будут найти для них софинансирование в размере 15-20%. В настоящее время эта идея еще находится в стадии разработки. Было бы логично, если бы программы, которые финансируются на протяжении многих лет, подверглись ревизии. Возможно, какая-то из программ устарела, и что-то нужно менять", - сказал министр финансов.

Утвержденный 16 марта правительством график подготовки бюджета на 2020 год предусматривает, что в его рамках будет проведен анализ финансирования сфер здравоохранения и образования. Предложения о приоритетных мерах и необходимом для него финансировании министерства должны подать до 15 июня.

Самым активным периодом разработки бюджета будут август и сентябрь, а в Сейм его проект планируется подать 11 октября.

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