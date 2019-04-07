﻿ Депутаты Сейма получили компенсации на сумму 69 000 евро, Mixnews.lv

Депутаты Сейма получили компенсации на сумму 69 000 евро (7)
Политика | 7 апреля 2019 года, 19:16
Депутатам Сейма в виде компенсаций за транспорт и аренду жилья за четыре месяца выплачен 69 041 евро, свидетельствует информация на сайте парламента.
За ноябрь депутаты получили компенсации на сумму 13 452 евро, за декабрь - 18 568 евро, за январь - 19 158 евро, за февраль - 17 861 евро.
Размер компенсаций для депутатов зависит от места проживания - чем дальше от Риги парламентарий живет, тем больше компенсация ему полагается.
Наибольшую компенсацию за февраль получил Владимир Никонов ("Согласие") - 868 евро, самую маленькую - Айвар Гейданс ("KPV LV"), которому выплачен 21 евро.
А насчёт снятия жилья, не можете снять на свои деньги, сидите в своей перди и не нойте.