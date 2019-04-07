﻿ Депутаты Сейма получили компенсации на сумму 69 000 евро, Mixnews.lv

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Депутатам Сейма в виде компенсаций за транспорт и аренду жилья за четыре месяца выплачен 69 041 евро, свидетельствует информация на сайте парламента.

За ноябрь депутаты получили компенсации на сумму 13 452 евро, за декабрь - 18 568 евро, за январь - 19 158 евро, за февраль - 17 861 евро.

Размер компенсаций для депутатов зависит от места проживания - чем дальше от Риги парламентарий живет, тем больше компенсация ему полагается.

Наибольшую компенсацию за февраль получил Владимир Никонов ("Согласие") - 868 евро, самую маленькую - Айвар Гейданс ("KPV LV"), которому выплачен 21 евро.