﻿ Политолог: отстранение Ушакова перед выборами - на пользу всем, Mixnews.lv

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Ситуация, когда министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!") отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), в предвыборное время может пойти на пользу обеим партиям, считает политолог Юрис Розенвалдс.

Электорат этих политических сил не пересекается, поэтому политики данную ситуацию перед выборами Европейского парламента могут использовать и на пользу себе, и своим партиям. "Для развития/За!" может заявить своим избирателям, что борется за верховенство закона в стране, а "Согласие" сказать своему электорату, что отстранение Ушакова от должности имеет политические мотивы.

По мнению Розенвалдса, отстранение Ушакова может стать "первым аккордом" в предвыборной кампании "Согласия".

Как сообщалось, в минувшую пятницу Пуце издал распоряжение об отстранении Ушакова от должности мэра столицы. В распоряжении министра указан ряд допущенных Ушаковым нарушений как мэром и представителем держателя долей капитала муниципального предприятия общественного транспорта "Ригас сатиксме".

Ушаков заявил, что намерен обжаловать распоряжение министра, и уверен, что в суде все претензии будут опровергнуты.