﻿ Вейонис еще не определился со своим президентским сроком, Mixnews.lv

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Президент Латвии Раймондс Вейонис еще не решил, хочет ли он баллотироваться на второй срок. Об этом он рассказал в интервью телеканалу LNT, пишет nra.lv.

"Не говорю да, но и не говорю нет", - заявил президент.

Вейонис заметил, что, он не считает свою работу завершенной, и отмерил себе конкретный срок на принятие решения.

"Многие вещи начаты, многие вещи надо продолжить, и с такого ракурса, конечно, работу хотелось бы продолжить. Но о том готов я баллотироваться или не готов, я решу в течение месяца", - сказал Вейонис.

Отметим, что партия ZZS, которая выдвинула Вейониса в прошлый раз, не входит в правящую коалицию. Зато входящие туда партии (например, национальное объединение VL-TB/LNNK и Новая консервативная партия) выразили поддержку судье Суда ЕС Эгилу Левитсу.

Фото: flickr.com/Saeima