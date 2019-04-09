﻿ Вейонис еще не определился со своим президентским сроком, Mixnews.lv

Вейонис еще не определился со своим президентским сроком (19)

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Политика | 9 апреля 2019 года, 10:41

Президент Латвии Раймондс Вейонис еще не решил, хочет ли он баллотироваться на второй срок. Об этом он рассказал в интервью телеканалу LNT, пишет nra.lv.

"Не говорю да, но и не говорю нет", - заявил президент.

Вейонис заметил, что, он не считает свою работу завершенной, и отмерил себе конкретный срок на принятие решения.

"Многие вещи начаты, многие вещи надо продолжить, и с такого ракурса, конечно, работу хотелось бы продолжить. Но о том готов я баллотироваться или не готов, я решу в течение месяца", - сказал Вейонис.

Отметим, что партия ZZS, которая выдвинула Вейониса в прошлый раз, не входит в правящую коалицию. Зато входящие туда партии (например, национальное объединение VL-TB/LNNK и Новая консервативная партия) выразили поддержку судье Суда ЕС Эгилу Левитсу.

Фото: flickr.com/Saeima

Комментарии 19
Адельфина1 час назад
Выгоднее переизбрать этого. Ей-ей.
Сэкономим на пенсии и содержании.
Какая, хрен, разница?
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Алекс1 час назад
Уже давно все решено.В помощь ,,американцу,, Кариньшу подтянется еще один патриот)) ,,немец,,Левит для усиления и укрепления вертикали власти американских дельцов.
Все должны быть из одной ОПГ,а Вейонис туда не вписывается абсолютно.Он совсем из другой команды.,которая нехило пограбила Латвию благодаря министру финансов из партии Лемберга.
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Бывалый51 минуту назад
Второй срок....первый отсиди для начала,что бы точно понимать:пральный пацан или парчужка гнилая, чушкарь одним словом.
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