﻿ Захарова: запрет в Латвии советской формы - унижение ветеранов перед 9 мая, Mixnews.lv

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МИД России считает законопроект о запрете использования военной формы СССР кощунством и глумлением. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД Марии Захаровой.

В тексте говорится, что российский МИД возмущен одобренной латвийским парламентом во втором чтении инициативой.

"Особый цинизм ей придает то, что указанный законопроект принимается в канун очередной годовщины Победы явно с целью унизить ветеранов Великой Отечественной войны и испортить им праздник", - заявила Захарова.

Она также отметила, что надеется получить оценку этого законопроекта от партнеров Латвии по Евросоюзу, указав на щепетильное отношение Европы к вопросам прав человека и историческим темам.

Напомним, если Сейм примет данный законопроект в финальном чтении, то ношение военной формы СССР и нацисткой Германии в Латвии во время собраний и шествий будет запрещено. Планируется, что изменения вступят в силу с 2020 года.