﻿ Захарова: запрет в Латвии советской формы - унижение ветеранов перед 9 мая, Mixnews.lv

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Захарова: запрет в Латвии советской формы - унижение ветеранов перед 9 мая (73)

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Политика | 9 апреля 2019 года, 16:39

МИД России считает законопроект о запрете использования военной формы СССР кощунством и глумлением. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД Марии Захаровой.

В тексте говорится, что российский МИД возмущен одобренной латвийским парламентом во втором чтении инициативой.

"Особый цинизм ей придает то, что указанный законопроект принимается в канун очередной годовщины Победы явно с целью унизить ветеранов Великой Отечественной войны и испортить им праздник", - заявила Захарова.

Она также отметила, что надеется получить оценку этого законопроекта от партнеров Латвии по Евросоюзу, указав на щепетильное отношение Европы к вопросам прав человека и историческим темам.

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Напомним, если Сейм примет данный законопроект в финальном чтении, то ношение военной формы СССР и нацисткой Германии в Латвии во время собраний и шествий будет запрещено. Планируется, что изменения вступят в силу с 2020 года.

Комментарии 73
ВВС1 час назад
Пусть фашики только попробуют притронуться хоть к одному ветерану!!! Эти руки будут засунуты в задницу со словами - Смерть фашизму!!!
7
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Епсон1 час назад
Ты перед кем тут Сцанёк выёживаешься))))))уаха-ха
5
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Саня1 час назад
А давай, устрой, обезьяна свиная. Первым же этапом на родину, хуйло.
16
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