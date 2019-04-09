﻿ Прокуратура проверит назначение Гиелса на должность главы LTV, Mixnews.lv

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Прокуратура, отреагировав на заявление Латвийской ассоциации журналистов о несоответствии избранных членов правления Латвийского телевидения условиям конкурса, начала проверку. Эту информацию подтвердили в прокуратуре.

В своем заявлении ассоциация указала, что победитель конкурса на должность главы LTV Эйнарс Гиелс не соответствует требованиям закона об электронных СМИ. В этом законе указано, что главой общественного СМИ может быть только тот, у кого есть хорошая репутация, высшее образование и как минимум пять лет опыта работы в СМИ или на руководящей должности в предприятии. Гиелс, указали в ассоциации, не соответствовал последнему требованию.

Напомним, в понедельник Гиелс и другой член правления LTV Эва Юхневича заявили о том, что отказываются от должностей. Ранее члены совета Нацсовета по электронным СМИ после того, как две партии потребовали аннулировать результаты конкурса LTV, заявляли, что на них оказывается недопустимое политическое давление.

Фото: facebook.com/einars.giels