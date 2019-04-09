﻿ Прокуратура проверит назначение Гиелса на должность главы LTV, Mixnews.lv

Прокуратура проверит назначение Гиелса на должность главы LTV (3)

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Политика | 9 апреля 2019 года, 17:03

Прокуратура, отреагировав на заявление Латвийской ассоциации журналистов о несоответствии избранных членов правления Латвийского телевидения условиям конкурса, начала проверку. Эту информацию подтвердили в прокуратуре.

В своем заявлении ассоциация указала, что победитель конкурса на должность главы LTV Эйнарс Гиелс не соответствует требованиям закона об электронных СМИ. В этом законе указано, что главой общественного СМИ может быть только тот, у кого есть хорошая репутация, высшее образование и как минимум пять лет опыта работы в СМИ или на руководящей должности в предприятии. Гиелс, указали в ассоциации, не соответствовал последнему требованию.

Напомним, в понедельник Гиелс и другой член правления LTV Эва Юхневича заявили о том, что отказываются от должностей. Ранее члены совета Нацсовета по электронным СМИ после того, как две партии потребовали аннулировать результаты конкурса LTV, заявляли, что на них оказывается недопустимое политическое давление.

Фото: facebook.com/einars.giels

Комментарии 3
вова1 час назад
Теперь Гиелс станет настоящим патриотом Латвии ,научили Маминю любить.
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Latviešu Patriots7 минут назад
Neko nelikumīgu neatradīs, jo nav ko atrast!
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А31 минуту назад
Наверное прокурор женщина, будет восстанавливать гендерное равноправие?
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