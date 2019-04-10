﻿ Депутат: Сейм хочет повлиять на выбор главы Латвийского телевидения, Mixnews.lv

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Происходящее сейчас вокруг ситуации с главой Латвийского телевидения неприемлемо ни для одной из правящих партий. Такое мнение высказал сопредседатель партии "Для развития/За!" Дзинтарс Павлютс, пишет NRA.

Как сообщалось ранее, новый глава LTV Эйнарс Гиелс ушел с поста, не успев вступить в должность. А Латвийская ассоциация журналистов обратилась по поводу его назначения в прокуратуру.

"Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) независим, но независим от закона. То, что новые члены правления отказались от своих постов, ничего не значит. События, начавшиеся после увольнения прошлого главы LTV, Иварса Белте, создали кризис доверия", - сказал Павлютс.

Коалиция направила запрос в Юридическое бюро Сейма с тем, чтобы понять, каковы могут быть законные действия, направленные на разрешение ситуации.

Руководитель Юридического бюро Дина Мейстаре заявила, что запрос коалиции пока не был получен. Однако, она вспомнила похожую ситуацию, когда решением Сейма с поста главы NEPLP был снят Айнарс Димантс. Это значит, что конкурс на пост главы Латвийского телевидения был проведен не в соответствии с законом, коалиции сможет если не распустить весь Совет, то, по крайней мере, уволить его руководителя, Даце Кейзбере.

По мнению эксперта в вопросах равноправия полов, доцента факультета социальных наук ЛУ, Мариты Зитмане причиной могут служить слова Кезбере об Эве Юхневиче. Напомним, ранее стало известно, что Кезбере не проголосовала за Юхневичу, потому что "она женщина, и у нее не могут быть двое мужчин в подчинении".

Зитмане указала, что по Закону о труде пол человека не может быть причиной не назначить претендента на какой-либо пост. Поэтому слова Кезбере не просто некорректны, а незаконны.

Напомним, что назначение Гиелса сопровождалось большим количеством критики, связанной с его неопытностью в сфере СМИ. По мнению некоторых журналистов, например, Гундарса Редерса, назначение Гиелса было выполнением политического заказа.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns