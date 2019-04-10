﻿ До 30 минут в пути и сокращение депутатов: министр рассказал детали реформы, Mixnews.lv

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Часть подоходного налога должны получать и те самоуправления, в которые жители ездят работать. Такое мнение в эфире Latvijas Radio выразил министр среды и регионального развития Юрис Пуце.

По его словам, министерство уже готовит изменения в порядке финансирования самоуправлений. Предполагается, что эти изменения вступят в силу одновременно с реформой самоуправлений, в ходе которой предполагается оставить 35 самоуправлений вместо нынешних 119.

Границы новых самоуправлений определены по двум принципам. Во-первых, для определенных услуг необходимо минимальное число жителей. Во-вторых, с окраины самоуправления до центра житель не должен проводить в пути больше 30 минут.

Задуманное распределение самоуправлений. Карта агентства LETA.

Также в рамках реформы Пуце предлагает вместо неполных 1700 депутатов самоуправлений оставить только 700. При этом, по его словам, представительства интересов жителей в самоуправлениях увеличились бы. В Риге, например, максимальное число избираемых депутатов может составить 25 вместо нынешних 19.

Рассматривается также необходимость какой-то инвестиционной программы для самоуправлений, например, для сельских дорог. Пуце подчеркнул, что такую программу надо было бы подготовить и отстоять в бюджете, но пока обещать он пока ничего не может.

Предполагается, что новую карту самоуправлений Минсреды представит уже сегодня. Ранее Пуце признал, что новая реформа обойдется Латвии в 1% ВВП.

Фото: flickr.com/Ricky English