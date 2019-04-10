﻿ Премьер выбрал себе советника по вопросам национальной безопасности Латвии, Mixnews.lv

Премьер выбрал себе советника по вопросам национальной безопасности Латвии (9)
Сотрудник Центра исследований политики Восточной Европы, бывший представитель МИД Латвии Марис Цепуритис стал советником премьер-министра Кришьяниса Кариньша по вопросам национальной безопасности. Об этом пишет газета Latvijas avīze.
Издание также приводит комментарий Цепуритиса по поводу своей новой должности.
"С одной стороны, Латвия находится в сравнительно стабильном регионе, а наши союзники в ЕС и НАТО — самые развитые и мощные государства в мире. С другой стороны, извлеченные из нашей истории уроки и события последних лет демонстрируют, что в мире есть страны и группировки, которые заинтересованы в использовании слабостей даже развитых государств ради достижения своих целей. Это свидетельствует о том, что национальная безопасность — не только результат, но и непрерывный процесс по сокращению этих уязвимостей", — заявил Цепуритис.
Фото: Flickr/Valsts kanceleja