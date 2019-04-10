﻿ Премьер выбрал себе советника по вопросам национальной безопасности Латвии, Mixnews.lv

Премьер выбрал себе советника по вопросам национальной безопасности Латвии (9)

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Политика | 10 апреля 2019 года, 18:29

Сотрудник Центра исследований политики Восточной Европы, бывший представитель МИД Латвии Марис Цепуритис стал советником премьер-министра Кришьяниса Кариньша по вопросам национальной безопасности. Об этом пишет газета Latvijas avīze.

Издание также приводит комментарий Цепуритиса по поводу своей новой должности.

"С одной стороны, Латвия находится в сравнительно стабильном регионе, а наши союзники в ЕС и НАТО — самые развитые и мощные государства в мире. С другой стороны, извлеченные из нашей истории уроки и события последних лет демонстрируют, что в мире есть страны и группировки, которые заинтересованы в использовании слабостей даже развитых государств ради достижения своих целей. Это свидетельствует о том, что национальная безопасность — не только результат, но и непрерывный процесс по сокращению этих уязвимостей", — заявил Цепуритис.

Фото: Flickr/Valsts kanceleja

Комментарии 9
Кирилл 1 час назад
Да делайте что хотите со своей безопасностносьтью пендосы в шляхландии могут натворить то что заставит их остановить и лабусятия поподет опять под каток.
2
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Latviešu Patriots1 час назад
Bla bla bla
1
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Latviešu Patriots1 час назад
Mēs Latvieši Krievijas okupāciju neaizmirsīsim nekad!
11
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