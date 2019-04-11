﻿ Оппозиция Рижской думы против командировки Баранника в Москву, Mixnews.lv

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Вице-мэр Риги Вадим Баранник отправится в командировку в Москву, несмотря на то, что оппозиция Рижской думы протестует против такого решения, пишет портал Delfi.lv.

Баранник поедет в Москву, чтобы поучаствовать в Международном саммите в сфере развития транспортной инфраструктуры, а также для развития отношений между Ригой и Москвой.

Однако, как сообщил депутат думы от партии Latvijas Attīstībai Виестурс Зепс, оппозиция не считает эту поездку необходимой.

"Он не является ни новым лидером, ни экспертом по вопросам сообщения. Нам не понятно, что именно он будет делать во время этой командировки, и какая польза от нее будет для рижан. Это похоже на обычную поездку в Москву", - заявил Зепс.

Поэтому оппозиция Рижской думы не приняла участие в голосовании по этому вопросу. Таким образом, кворум не был собран, и решение не могло быть принято.

Тем не менее, Баранник все равно поедет в Москву. Как рассказал и. о. мэра Риги Олег Буров, разрешение комитета на эту командировку не нужно.

"Процедура такая, что, если до командировки ожидается очередное заседание комитета, вопрос вносится в рабочий порядок. Если заседаний нет, то человек отправляется в командировку без отчета для комитета", — сказал Буров.

Сообщается, что поездка состоится с 17 по 20 апреля. Рижская дума должна будет оплатить все, кроме гостиничных расходов, которые берет на себя принимающая сторона.