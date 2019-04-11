﻿ Кариньш вошел в список самых влиятельных депутатов ЕC, Mixnews.lv

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Кришьянис Кариньш включен в список 40 самых влиятельных депутатов Европарламента за последние 5 лет. Об этом говорится в списке, выложенном на портале Politico.

В связи со скорыми 9-ми выборами в Европарламент, депутаты 8-о созыва были оценены по их влиянию на самые важные дискуссии, которые проходили с 2014 до 2019 годы. Особо отмечено, что позиция политиков не влияло на оценку их важности.

Единственным представителем Латвии в списке стал нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш. В отчете отмечается позиция Кариньша по вопросу об отмывании денег.

Другим представителем стран Балтии стала эстонка Кая Каллас. Больше всего в списке депутатов из Германии: 14 человек из 40.