﻿ Кариньш вошел в список самых влиятельных депутатов ЕC, Mixnews.lv

Кариньш вошел в список самых влиятельных депутатов ЕC (13)

фото

Политика | 11 апреля 2019 года, 11:51

Кришьянис Кариньш включен в список 40 самых влиятельных депутатов Европарламента за последние 5 лет. Об этом говорится в списке, выложенном на портале Politico.

В связи со скорыми 9-ми выборами в Европарламент, депутаты 8-о созыва были оценены по их влиянию на самые важные дискуссии, которые проходили с 2014 до 2019 годы. Особо отмечено, что позиция политиков не влияло на оценку их важности.

Единственным представителем Латвии в списке стал нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш. В отчете отмечается позиция Кариньша по вопросу об отмывании денег.

Другим представителем стран Балтии стала эстонка Кая Каллас. Больше всего в списке депутатов из Германии: 14 человек из 40.

Комментарии 13
Алекс3 часа назад
Так и не удивительно.Был бы только с паспортом Латвии-никто б и не вспомнил этого Кариньша в ЕС.
Главное-это ПАСПОРТ США!!!И те ,кто стоит за тем,кто его выпестовал,сюда вытащил и в премьеры поставил.
1
Ответить
тролль patriots3 часа назад
"постоянно жру в Сторано,постоянно сыто пьяно,одеваюсь только в брендо,адидасо из Сорренто и при этом пидорасо ,пидарасо патрриото импотенто..."
1
Ответить
Надо возвращать его в Латвию4 часа назад
Пусть входит в 40 самых влиятельных благотворителей Европы. Ну или в 40 промышленников.
1
Ответить