﻿ Правительство стабильно: оппозиции не удалось отправить Кариньша в отставку, Mixnews.lv

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Правительство стабильно: оппозиции не удалось отправить Кариньша в отставку (6)

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Политика | 11 апреля 2019 года, 18:44

Сейм сегодня отклонил запрос оппозиции и внутренних оппозиционеров партии KPV LV об отставке премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

За его отставку проголосовали 33, против - 58 депутатов Сейма.

Требование отставки связано с тем, что правительство не отменило компонент обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии, хотя этого требовал парламент.

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Запрос подписали исключенный из KPV LV Алдис Гобземс, внутренние оппозиционеры KPV LV Карина Спруде и Линда Лиепиня, Улдис Аугулис (СЗК) и несколько депутатов "Согласия".

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После голосования Кариньш поблагодарил депутатов коалиции за поддержку и доверие. Ранее глава кабмина заявил, что не сомневается в стабильности своего правительства

Кариньш считает запрос об отставке необоснованным, так как правительство признало, что нужно ликвидировать КОЗ, но сделать это немедленно нельзя, потому что возможны негативные последствия.

Премьер упрекнул оппозицию в том, что из-за этого запроса он не смог поехать на встречу на европейском уровне с представителями правительства Китая.

Комментарии 6
когда1 час назад
у людей будут зарплаты и пенсии как в Европе, когда суть всего для людей, тогда и поговорим, пока очевидно, у кого должность, зарплата в тысячах ,костюм с галстуком, тот и герой,на людей плевать, по сути уголовная мразь.
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ВВС1 час назад
А я хочу сказать правительству:"Эй ту ..."
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Саня37 минут назад
твои года сочтены старое пердло )))))))))))))))
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