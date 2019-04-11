﻿ Правительство стабильно: оппозиции не удалось отправить Кариньша в отставку, Mixnews.lv

Политика |

Сейм сегодня отклонил запрос оппозиции и внутренних оппозиционеров партии KPV LV об отставке премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

За его отставку проголосовали 33, против - 58 депутатов Сейма.

Требование отставки связано с тем, что правительство не отменило компонент обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии, хотя этого требовал парламент.

Запрос подписали исключенный из KPV LV Алдис Гобземс, внутренние оппозиционеры KPV LV Карина Спруде и Линда Лиепиня, Улдис Аугулис (СЗК) и несколько депутатов "Согласия".

После голосования Кариньш поблагодарил депутатов коалиции за поддержку и доверие. Ранее глава кабмина заявил, что не сомневается в стабильности своего правительства

Paldies par atbalstu un dāvāto uzticību. Turpinām strādāt! https://t.co/P8n33xOCzj — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) 11 апреля 2019 г.

Кариньш считает запрос об отставке необоснованным, так как правительство признало, что нужно ликвидировать КОЗ, но сделать это немедленно нельзя, потому что возможны негативные последствия.

Премьер упрекнул оппозицию в том, что из-за этого запроса он не смог поехать на встречу на европейском уровне с представителями правительства Китая.