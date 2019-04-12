﻿ Омбудсмен: если бы я стал президентом, то смог бы сделать гораздо больше, Mixnews.lv

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Омбудсмен Юрис Янсонс согласится претендовать на должность президента Латвии, если его кандидатуру выдвинет партия KPV.LV, пишет Skaties.lv.

"Да, ко мне обратился Артусс Кайминьш, спрашивал мое видение. Было созвано заседание фракции, на котором я мог рассказать, как я это вижу. В данный момент речь не идет о моей номинации. Вопрос в том, как я, как правозащитник, вижу где и что президенту надо делать активнее в интересах общества и государства", - пояснил Янсонс в эфире LNT.

Омбудсмен также рассказал, почему бы он согласился занять должность президента.

"Если бы я был президентом страны, я мог бы сделать намного больше, чем могу сейчас. Поэтому я согласился пойти на этот разговор с KPV LV. Если бы я не увидел в этом потенциала, то я бы этого не сделал. Но я действительно делаю это по той причине, что у нас очень много вещей, которые все время заметаются под ковер. От правительства к правительству. Общество остается на втором плане – это история про долгосрочность государства, доступное, эффективное, конкурентоспособное образование, систему здравоохранения, и социальную безопасность", - сказал Янсонс.

Напомним, одна из партий правящей коалиции — KPV LV — в качестве своего кандидата на должность президента Латвии может предложить стоматолога Алену Буткевичу и омбудсмена Юриса Янсонса.

При этом лидер партии Артусс Кайминьш проинформировал журналистов, что уже в понедельник, 15 апреля, партия назовет кандидата в президенты, которого она собирается поддержать.

Ранее партия Союза "зеленых" и крестьян заявила, что хотела бы выдвинуть на пост президента Латвии нынешнего главу государства Раймонда Вейониса.

А Национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK и Новая консервативная партия выражают поддержку судье Суда Европейского союза Эгилу Левитсу.