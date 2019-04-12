﻿ Две хороших новости за день! Ринкевича порадовал арест Ассанжа и аль-Башира, Mixnews.lv

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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич назвал арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа и отстранение от должности президента Судана Омара аль-Башира с последующим его задержанием хорошими новостями.

«Иногда бывает день позитивных новостей: арест Джулиана Ассанжа и падение Омара аль-Башира в Судане. Оба должны предстать перед судом», - написал Ринкевич в своем Twitter.

Sometimes there is a positive news day: arrest of Julian #Assange and fall of Omar al-Bashir of #Sudan, both of them should face justice — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 11 апреля 2019 г.

Как сообщалось, в ночь на 11 апреля в Судане военные взяли штурмом президентский дворец и свергли президента Омара аль-Башира. СМИ сообщают, что 75-летний аль-Башир был свергнут после 30-летнего правления и сейчас находится под домашним арестом. Президентский дворец окружен военной техникой и оцеплен солдатами суданских вооруженных сил.

Между тем, утром, 11 апреля, полиция Лондона задержала основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Интернет-активист, прославившийся публикацией огромных массивов секретных документов о коррупции, работе спецслужб (в первую очередь — США), последние семь лет скрывался в посольстве Эквадора, где ему предоставили политическое убежище. Теперь Ассанжу может грозить не один тюремный срок: Швеция обвиняет его в сексуальных домогательствах, Великобритания — в попытке скрыться от суда, а США — в разглашении секретных данных.

Фото: twitter.com/edgarsrinkevics/media