﻿ Две хороших новости за день! Ринкевича порадовал арест Ассанжа и аль-Башира, Mixnews.lv

Две хороших новости за день! Ринкевича порадовал арест Ассанжа и аль-Башира (33)

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Политика | 12 апреля 2019 года, 12:57

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич назвал арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа и отстранение от должности президента Судана Омара аль-Башира с последующим его задержанием хорошими новостями.

«Иногда бывает день позитивных новостей: арест Джулиана Ассанжа и падение Омара аль-Башира в Судане. Оба должны предстать перед судом», - написал Ринкевич в своем Twitter.

Как сообщалось, в ночь на 11 апреля в Судане военные взяли штурмом президентский дворец и свергли президента Омара аль-Башира. СМИ сообщают, что 75-летний аль-Башир был свергнут после 30-летнего правления и сейчас находится под домашним арестом. Президентский дворец окружен военной техникой и оцеплен солдатами суданских вооруженных сил.

Между тем, утром, 11 апреля, полиция Лондона задержала основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Интернет-активист, прославившийся публикацией огромных массивов секретных документов о коррупции, работе спецслужб (в первую очередь — США), последние семь лет скрывался в посольстве Эквадора, где ему предоставили политическое убежище. Теперь Ассанжу может грозить не один тюремный срок: Швеция обвиняет его в сексуальных домогательствах, Великобритания — в попытке скрыться от суда, а США — в разглашении секретных данных.

Фото: twitter.com/edgarsrinkevics/media

Комментарии 33
Демократ наш великий2 часа назад
То есть, порадовался аресту правозащитника и военной хунте, пришедшей к власти, в результате военного переворота? Забавно.
2
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Саня2 часа назад
какой то идиот этот Ринько
2
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Сае2 часа назад
Это наверное ключевые события для Латвийской внешней политики :)))))
а особенно для экономики! :))))))))))))))))))))))
1
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