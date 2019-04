﻿ Две хороших новости за день! Ринкевича порадовал арест Ассанжа и аль-Башира, Mixnews.lv

Политика |

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич назвал арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа и отстранение от должности президента Судана Омара аль-Башира с последующим его задержанием хорошими новостями.

«Иногда бывает день позитивных новостей: арест Джулиана Ассанжа и падение Омара аль-Башира в Судане. Оба должны предстать перед судом», - написал Ринкевич в своем Twitter.

Sometimes there is a positive news day: arrest of Julian #Assange and fall of Omar al-Bashir of #Sudan, both of them should face justice