﻿ МВД "продвигает" предложение о декриминализации употребления наркотиков, Mixnews.lv

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Возможно, уже вскоре в Сейм будет подано предложение о декриминализации употребления наркотиков, сообщил сегодня журналистам заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел (МВД) Янис Бекманис.

В настоящее время Кодекс административных нарушений предусматривает за неразрешенное употребление наркотических или психотропных веществ предупреждение или штраф в размере 280 евро. Если такие вещества употребляло лицо, получившее предупреждение об уголовной ответственности, грозящей за неразрешенное приобретение, хранение и употребление наркотиков, то уже согласно Уголовному закону оно может быть наказано лишением свободы на срок до трех месяцев, принудительными работами или денежным штрафом.

Бекманис рассказал, что в дальнейшем государство в борьбе с наркоманией должно больше концентрироваться на содействии общественному здоровью и превентивных мерах, поэтому предлагает передать координацию борьбы с наркоманией в ведение Министерства здравоохранения.

Минюст сейчас обсуждает вопрос о том, имеет ли должный сдерживающий эффект уголовная ответственность за употребление наркотиков. Как сказал Бекманис, в этом вопросе оценивается опыт других стран - например, Португалия декриминализировала употребление наркотиков, но инвестировала крупные средства в профилактику и правоохранительные органы.

"Это вопрос - готово ли наше общество практически и психологически принять на себя ответственность за тех, кто употребляет наркотики", - сказал Бекманис.

Статистика МВД не свидетельствует о том, что тюремная система исправляет наркоманов - рецидив употребления наркотиков в латвийских тюрьмах очень распространен. В 2016 году из примерно 9000 осужденных 14% осуждены за нелегальный оборот или употребление наркотиков.

Бекманис отметил также, что в Европе очень велик процент передозировки среди бывших заключенных.

Что касается дискуссии о разрешении употребления марихуаны в медицинских целях, то позиция МВД остается неизменной - дискуссии возможны, если есть доказательства того, что медикамент действительно помогает.

В прошлом году в Латвии констатирован 51 случай выращивания марихуаны и изъято 1215 запрещенных растений, в 2017 году соответственно 49 случаев выращивания и 864 растения.