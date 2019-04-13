﻿ Мэры городов о реформе самоуправлений: Пуце и сам многого не понимает, Mixnews.lv

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Планируемая административно-территориальная реформа направлена против сельских жителей и приведет к депопуляции краев, заявили руководители Энгурского и Кандавского краев, которые планируется объединить.

Оба председателя дум участвовали в Днях краев в Гулбене, где о планируемой реформе самоуправлений рассказал министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

"Чем больше я слушаю, тем больше не понимаю. Возникает впечатление, что министр и сам не может дать ответы на все вопросы", - сказала председатель Кандавской думы Инга Приеде.

Она в последние дни получила множество вопросов и мнений от жителей. Есть жители, которые считают, что удобнее было бы доезжать до центров развития в Талси или Кулдиге, чем в Тукумсе, но некоторые поддерживают и присоединение к Тукумсу.

По мнению Приеде, надо думать о том, как люди будут получать услуги, потому что сеть дорог не приведена в порядок.

Председатель Энгурской краевой думы Гундар Важа также считает реформу дискриминацией жителей села. Планируя изменения, нужно учитывать специфику каждого края, экономические показатели, но сделано это не было.

Он считает, что Министерство охраны среды и регионального развития, принимая решения о создании новых самоуправлений в границах бывших районов, надеялось, что самоуправления смогут использовать инфраструктуру районов, но она изношена и изменилась.

Фото: Flickr.com