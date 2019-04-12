﻿ Рижский суд подтвердил статус мэра Огре - виновен в вымогательстве в группе, Mixnews.lv

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Рижский окружной суд оставил в силе приговор суда первой инстанции мэру Огрского края Эгилу Хелманису(VL-TB/LNNK), который обвиняется в вымогательстве, и тогдашнему владельцу Огрского телевидения Артуру Робежниексу.

Суд первой инстанции приговорил обоих к штрафу в размере 38 000 евро за вымогательство в группе лиц.

Приговор можно обжаловать в кассационном порядке в течение 10 дней в Верховном суде. Полный его текст будет доступен 28 апреля.

В 2009 году полиция задержала Хелманиса по делу о попытке вымогательства денег за то, чтобы на Огрском телевидении не демонстрировался компрометирующий сюжет. Вместе с ним был задержан и владелец телеканала Артур Робежниекс. Как сообщила полиция, за то, чтобы снять сюжет с эфира, они вымогали 6000 латов.

Позже Огрский районный суд присудил Хелманису и Робежниексу штраф в размере 100 минимальных месячных зарплат (38 000 евро) за вымогательство в группе.

Напомним, мэр Огре, член Национального объединения Эгил Хелманис в конце марта стал советником однопартийца, министра земледелия Каспара Герхрадса по вопросам мелиорации. В предыдущем правительстве Хелманис тоже был советником Герхардса, когда тот был министром охраны окружающей среды и регионального развития, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Latvijas Radio.

Кроме должности советника, он также стал членом нового консультативного совета при Минрегионов, который будет заниматься вопросами административно-территориальной реформы. Помимо него там будут работать еще четыре представителя самоуправлений. Впрочем, на этом посту зарплату он получать не будет.

Фото: Twitter