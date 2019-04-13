﻿ Автомобиль посла Украины в Лондоне подвергся нападению. Полиция открыла огонь, Mixnews.lv

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В Лондоне напали на автомобиль украинского посла в Великобритании. Инцидент произошел утром 13 апреля. Об этом сообщается на сайте Посольства Украины в Великобритании.

"Официальный автомобиль Посла Украины в Соединенном Королевстве, который был припаркован перед зданием украинского посольства, намеренно протаранили", - говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что автомобиль дважды врезался в машину украинского дипломата.

Никто из сотрудников украинского посольства не пострадал. Мотивы поступка злоумышленника пока неизвестны.

Как пишет The Daily Telegraph, полицейские задержали водителя автомобиля, который врезался в машину посла Украины, со стрельбой.

Район Холланд-парк в Кенсингтоне, где находятся посольства нескольких стран, оцепили правоохранители.

По словам пользователей соцсетей, в районе прозвучали около 10 выстрелов.

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.

Источник: LB.ua

Фото: pixabay.com