﻿ Автомобиль посла Украины в Лондоне подвергся нападению. Полиция открыла огонь, Mixnews.lv

Автомобиль посла Украины в Лондоне подвергся нападению. Полиция открыла огонь (7)
В Лондоне напали на автомобиль украинского посла в Великобритании. Инцидент произошел утром 13 апреля. Об этом сообщается на сайте Посольства Украины в Великобритании.
"Официальный автомобиль Посла Украины в Соединенном Королевстве, который был припаркован перед зданием украинского посольства, намеренно протаранили", - говорится в сообщении.
В посольстве уточнили, что автомобиль дважды врезался в машину украинского дипломата.
Никто из сотрудников украинского посольства не пострадал. Мотивы поступка злоумышленника пока неизвестны.
Как пишет The Daily Telegraph, полицейские задержали водителя автомобиля, который врезался в машину посла Украины, со стрельбой.
Район Холланд-парк в Кенсингтоне, где находятся посольства нескольких стран, оцепили правоохранители.
По словам пользователей соцсетей, в районе прозвучали около 10 выстрелов.
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Источник: LB.ua
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