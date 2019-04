﻿ "Книжки почитай!": интернет осудил радость Ринкевича по поводу ареста Ассанжа, Mixnews.lv

Политика |

Радость министра иностранных дел Эдгара Ринкевича по поводу ареста Джулиана Ассанжа вызвала в адрес политика шквал критики.

В своем микроблоге в твиттере Ринкевич написал следующее: "Иногда день состоит из приятных новостей: арест Джулиана Ассанжа и падение Омара аль-Башира в Судане, оба должны предстать перед судом".

Sometimes there is a positive news day: arrest of Julian #Assange and fall of Omar al-Bashir of #Sudan, both of them should face justice — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 11, 2019

Однако, комментаторы не оценили реакцию министра.

The arrest of one of the most important journalists in the world, and that makes it a positive news day? Are you joking?

Today was a tragedy. The press deserve freedom, even if that freedom means the fall of empires. — Alexander Godfrey (@SuperTallBird) April 11, 2019

"Арест одного из самых влиятельных журналистов мира – хорошая новость? Вы шутите что ли?"

Rinkēvičs was born in Soviet Union. Seems that he still hasn't freed himself from its mentality and oppression of free press — Gints Kauniste (@atjaunotiesisku) April 11, 2019

"Ринкевич родился в Советском союзе... Видимо он до сих пор не освободил себя от той ментальности и угнетения свободной прессы".

If arrest of Julian Assange are good news for you - you are supporter of war crimes and censorship of free media, free press. You should resign! Read some book and get educated! — Ģirts Birziņš (@nostradamusboy) April 12, 2019

"Если арест Джулиана Ассанжа для вас хорошие новости – вы поддерживаете военные преступления и цензуру прессы. Увольняйтесь! Почитайте книжки какие-нибудь!"

Напомним, что Джулиан Ассанж был задержан в четверг в лондонском посольстве Эквадора, куда он бежал в 2012 г. от экстрадиции в Швецию по делу об изнасиловании. В поддержку основателя Wikileaks развернута широкая кампания, в том числе, в Германии и Франции, с призывом предоставить ему убежище.

Фото: МИД Латвии