﻿ Опрос: народ хочет сам выбирать президента, но уже не так сильно, Mixnews.lv

Опрос: народ хочет сам выбирать президента, но уже не так сильно (13)
Политика | 14 апреля 2019 года, 15:01
Результаты опроса, который был проведен в начале этого года, показывают, что 77% жителей Латвии считают, что президента должен выбирать народ, а не депутаты Сейма, пишет TVNET.
Данные SKDS показывают, что количество людей, которые думают, что президента должен выбирать народ, всегда было больше тех, кто доверял это решение Сейму.
Самая большая разница была зафиксирована в 2011 году, когда лишь 6% считали, что президента должен выбирать Сейм, а 86% хотели напрямую участвовать в выборах главы страны.
Однако, в этом году количество доверяющих депутатам достигло исторического максимума – 17%.
Фото: flickr.com/Saeima
Невооружённым взглядом видно, что ЛР - абсолютно несамостоятельное государственное образование. Поэтому совершенно фиолетово как избирается президент и есть ли он вообще.
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Всё что хочет народ , так это : Снижение цен и адекватные европейские зарплаты , ну , и мира с соседями .
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вас держат за дурачков, вот и не доверяют Ха Ха Ха
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