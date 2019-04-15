﻿ Принято 10 законов: Сейм уходит на пасхальные каникулы, Mixnews.lv

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Принято 10 законов: Сейм уходит на пасхальные каникулы (8)

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Политика | 15 апреля 2019 года, 11:39

Сейм сегодня закрывает зимнюю сессию и уходит на недельный отдых. Весенняя сессия откроется 23 апреля, сообщили в парламентской пресс-службе.

За зимнюю сессию Сейм принял десять новых законов и 55 поправок к уже существующим. Больше всего во время заседаний дебатировал беспартийный Алдис Гобземс.

Согласно регламенту, работа Сейма в течение года проходит в трех очередных сессиях - осенней, зимней и весенней. В перерывах между очередными сессиями при необходимости могут быть созваны внеочередные сессии Сейма.

Фото: Flickr/Saeima

Комментарии 8
Veiksmes stasts4 часа назад
Пусть не возвращаются с каникул. Какая бы экономия была для народа
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Серый4 часа назад
Переработались.
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Gerda4 часа назад
сидящие манекены от которых нечего не зависит, все инструкции приходят от хозяина
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