﻿ Принято 10 законов: Сейм уходит на пасхальные каникулы, Mixnews.lv

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Сейм сегодня закрывает зимнюю сессию и уходит на недельный отдых. Весенняя сессия откроется 23 апреля, сообщили в парламентской пресс-службе.

За зимнюю сессию Сейм принял десять новых законов и 55 поправок к уже существующим. Больше всего во время заседаний дебатировал беспартийный Алдис Гобземс.

Согласно регламенту, работа Сейма в течение года проходит в трех очередных сессиях - осенней, зимней и весенней. В перерывах между очередными сессиями при необходимости могут быть созваны внеочередные сессии Сейма.

Фото: Flickr/Saeima