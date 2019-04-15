﻿ Премьер: для выполнения плана правительства нужен миллиард, Mixnews.lv

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Для выполнения плана действий правительства нужен миллиард евро, заявил в понедельник на внеочередном заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Премьер сообщил, что он в процессе разработки плана действий правительства встретился с министрами, и в целом для выполнения плана требуется миллиард евро.

"Если не изменить политику, то этого миллиарда не будет. Если мы хотим выполнить все приоритеты, этого можно добиться либо перераспределением финансирования, либо повышением налогов, чего никто не хочет. Нам нужно договориться о чем-то среднем", - сказал Кариньш.

Он также сообщил, что в бюджете 2020 года будет множество вызовов, потому что сейчас средств на приоритеты министерств нет.

"Парадоксально, что экономика растет, занятость увеличивается, безработица уменьшается, а лишних денег у правительства нет. Никто не хочет говорить о повышении налогов, поэтому придется смотреть на эффективизацию работы министерств и пересмотр расходов", - сказал Кариньш.

В утвержденной сегодня правительством программе стабильности на 2019-2022 годы говорится, что в 2020 году фискальное пространство прогнозируется негативным - в размере 11,9 млн евро. По словам Кариньша, придется работать и оценивать, приоритеты каких министерств можно поддержать. Среди приоритетом министерств он назвал административно-территориальную реформу, реформы в здравоохранении и образовании.

"Я отказываюсь работать, когда каждый приходит со своим списком желаний, все ссорятся и тянут одеяло в свою сторону. Так государство развиваться не может. Министрам нужно принимать решения об общих приоритетах. Сложнейшей задачей нашего правительства будет именно бюджет 2020 года. Если мы его пройдем, дальнейшая картина развития государства будет ясна", - сказал премьер.

Фото: flickr.com/Valsts Kanceleja