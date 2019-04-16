﻿ Эгил Левитс согласился баллотироваться на пост президента, Mixnews.lv

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Судья Суда ЕС Эгил Левитс согласился баллотироваться на должность президента Латвии. Об этом он в понедельник заявил в передаче "Панорама" на ЛТВ.

Ранее Левитс говорил, что согласится претендовать на этот пост только в том случае, если его кандидатуру будет поддерживать вся правящая коалиция.

"Это очень важно, что все формирующие правительство партии, которые представляют большинство избирателей, сумели договориться по этому важному вопросу и принять такое решение. Разумеется, я буду рад служить Латвии", - сказал Левитс.

Как сообщил в понедельник после совещания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш, партии правящей коалиции договорились выдвинуть на должность президента кандидатуру Левитса.

Коалиционные партии договорились об одном кандидате, и он не видит причин, по которым этот кандидат не получил бы поддержки большинства депутатов Сейма, сказал Кариньш.