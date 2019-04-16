﻿ Эгил Левитс согласился баллотироваться на пост президента, Mixnews.lv

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Эгил Левитс согласился баллотироваться на пост президента (20)

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Политика | 16 апреля 2019 года, 08:40

Судья Суда ЕС Эгил Левитс согласился баллотироваться на должность президента Латвии. Об этом он в понедельник заявил в передаче "Панорама" на ЛТВ.

Ранее Левитс говорил, что согласится претендовать на этот пост только в том случае, если его кандидатуру будет поддерживать вся правящая коалиция.

"Это очень важно, что все формирующие правительство партии, которые представляют большинство избирателей, сумели договориться по этому важному вопросу и принять такое решение. Разумеется, я буду рад служить Латвии", - сказал Левитс.

Как сообщил в понедельник после совещания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш, партии правящей коалиции договорились выдвинуть на должность президента кандидатуру Левитса.

Коалиционные партии договорились об одном кандидате, и он не видит причин, по которым этот кандидат не получил бы поддержки большинства депутатов Сейма, сказал Кариньш.

Комментарии 20
alek221 час назад
А жителей Латвии спросили - ХОТЯТ ЛИ ОНИ ВИДЕТЬ ЛЕВИТСА В РОЛИ ПРЕЗИДЕНТА? И в наше время мнение жителей уже ничего не значит?
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Алекс1 час назад
Жид-сионист-русофоб -достойная кандидатура,приложившая руку к разворовыванию страны,написав Преамбулу якобы для латышей,а проникли туда его собратья,имеющие родственников в США с поменяииными фамилиями или просто приделав ней окончание.
Ведь это благодаря Левиту страна на последнем месте ЕС.И это сионист будет служить Латвии(?
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Garik1 час назад
Что, жить устал на вокзалах-подвалах-скамейках в парках? И на хлебушко не подают? Ну тогда в отцы-спасители!
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