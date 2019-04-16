﻿ Экс-министр обороны: в Латвии вполне реальна собственная военная индустрия, Mixnews.lv

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Латвия готова сама производить товары для военных нужд. Так в интервью газете Neatkarīgā заявил депутат Сейма от партии “Союз “зеленых” и крестьян, бывший министр обороны Раймонд Бергманис.

"Одним из направлений, которое я хотел развить, что мне частично и удалось, это военная индустрия Латвии", - сказал он.

Бергманис утверждает, что начать можно с малого, например, с питания или ремонта уже купленной техники.

"На мой взгляд, созданный у нас сухпаек даже лучше тех, что производят в других странах. А технику, которую мы закупили в Великобритании или Австрии, время от времени надо чинить. Мы же не повезем ее обратно в Британию. Вот и возможности для местных предприятий", - заявил Бергманис.

Депутат вспоминает, что во время первой независимости Латвия монтировала автомобили Ford. По его мнению, и сейчас начинать нужно с малого.

"Истребители мы производить не будем, это и не надо. Но, сотрудничая с другими странами и компаниями, мы можем сделать многое: производство амуниции, одежды, еды", - сказал Бергамнис.

Впрочем, он считает, что Латвия может предоставить свои услуги и в более технологически развитых сферах.

"Также есть ещё и сфера новых технологий, беспилотных устройств. В Латвии достаточно ученых и предпринимателей, которые могут работать в сфере обороны и безопасности", - заявил Бергманис.

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