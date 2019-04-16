﻿ У некоторых министров до сих пор нет доступа к государственной тайне, Mixnews.lv

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У министров из партии KPV LV до сих пор нет доступа к военной тайне. Об этом в интервью передаче латвийского телевидения Rīta panorāma заявила министр благосостояния Рамона Петравича.

На вопрос, получила ли она доступ к гостайне, Петравича ответила отрицательно, добавив, что, насколько ей известно, у ее сопартийцев министра внутренних дел Сандиса Гиргенса и министра экономики Ральфа Немиро такого доступа тоже нет.

На данный момент также неизвестно, есть ли допуск к гостайне у министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце.

Напомним, что ранее директор Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис заявил, что максимальный срок проверки того, можно ли допускать человека до гостайны, по закону составляет три месяца, но в случае необходимости он может быть продлен еще на три месяца.