﻿ Исследование: в случае войны с Россией добровольцы обойдутся в 110 млн евро, Mixnews.lv

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Исследование: в случае войны с Россией добровольцы обойдутся в 110 млн евро (32)

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Политика | 16 апреля 2019 года, 13:45

Согласно исследованию, проведенному американским аналитическим центром RAND Corporation, в случае войны с Россией, на вооружение добровольцев стран Балтии потребуется больше 110 миллионов евро.

Как говорится в исследовании, добровольцам потребуются приборы ночного видения, а также противовоздушное и противотанковое оружие. Согласно подсчетам, для снабжения 1000 отрядов разного назначения, потребуется 125 миллионов долларов или 110,4 миллиона евро.

Также исследователи рекомендуют странам Балтии скооперироваться, чтобы совместно бороться с Россией в информационной войне. Следует создать единый центр разведки, чтоб улучшить совместный обмен информацией между странами Балтии, а также усовершенствовать коммуникацию с похожими учреждениям стран НАТО и ЕС.

Еще рекомендуется усилить поддержку военным тренировкам и создать несколько складов с запасами продуктов, одежды и других необходимых вещей для потенциальных войск сопротивления.

Фото: Flickr/Latvijas armija

Комментарии 32
?1 час назад
Полнолуние . Кому на хрен нужны ваши вонючие добровольцы ,если будет война. При теперешней войне никаких добровольцев не надо,да и добровольцы ваши давно сортиры в Англии моют.
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Снайпер1 час назад
варзилов дебил, тебя пора отсюда депортировать в Укропию за разжигание нацрозни, там тебе мозги вправят. Недолго тебе осталось тут говном кидаться...
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Хрена, бздишь44 минуты назад
Моют, ещё как моют.
Где ещё на пернсию денег заработать, тут в Латвии.Не смеши мои тапки.
Тут деньги надо Вашингтону отдавать.Причем отбирать от школьников и больниц и отдавать в госдеп.Им деньги нужнее.нам не надо, петь будет.
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