﻿ Исследование: в случае войны с Россией добровольцы обойдутся в 110 млн евро, Mixnews.lv

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Согласно исследованию, проведенному американским аналитическим центром RAND Corporation, в случае войны с Россией, на вооружение добровольцев стран Балтии потребуется больше 110 миллионов евро.

Как говорится в исследовании, добровольцам потребуются приборы ночного видения, а также противовоздушное и противотанковое оружие. Согласно подсчетам, для снабжения 1000 отрядов разного назначения, потребуется 125 миллионов долларов или 110,4 миллиона евро.

Также исследователи рекомендуют странам Балтии скооперироваться, чтобы совместно бороться с Россией в информационной войне. Следует создать единый центр разведки, чтоб улучшить совместный обмен информацией между странами Балтии, а также усовершенствовать коммуникацию с похожими учреждениям стран НАТО и ЕС.

Еще рекомендуется усилить поддержку военным тренировкам и создать несколько складов с запасами продуктов, одежды и других необходимых вещей для потенциальных войск сопротивления.

Фото: Flickr/Latvijas armija