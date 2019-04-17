﻿ Домбрава: пока французы скорбят, бродяги радуются сгоревшему собору, Mixnews.lv

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Депутат от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Домбрава прокомментировал трагедию собора Парижской Богоматери, затронув при этом тему иммиграции, которую назвал причиной многих бед.

"Единственный раз, когда я своими глазами мог наблюдать сказочный собор Парижской Богоматери, был около года назад. Тогда мусульманский террорист добился того, что это место было закрыто. Год спустя собор сгорел. Не знаю, кто виноват, но грустно смотреть как французы скорбят о потерянном символе, пока мировые бродяги, которые живут за счет французов, радуются сгоревшему христианскому собору. Я уверен, что в очередной раз появятся "welkomisti" и псевдожурналисты, которые постараются затушевать невежество, но факт не меняется - культурно- историческое место утрачено для будущих поколений", - написал Домбрава на своей странице в Facebook.

Напомним, как ранее писал Mixnews, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с послом Франции Одиль Супизон предложил помощь и поддержку Латвии в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Все произведения искусства, которые уцелели при пожаре в соборе Парижской Богоматери, перевезены в мэрию столицы Франции, позже они будут перевезены в Лувр.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. К тушению были привлечены около 400 пожарных.