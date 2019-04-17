﻿ Вейонис провозгласил поправки об оплате сверхурочных, с которыми сам не согласен, Mixnews.lv

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Вейонис провозгласил поправки об оплате сверхурочных, с которыми сам не согласен (8)

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Политика | 17 апреля 2019 года, 12:47

Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к Закону о труде. Теперь за сверхурочные можно будет платить только 50%, а не 100%, как раньше, если отрасль заключила генеральное соглашение о зарплате.

Такие поправки хотели принять еще при предыдущем созыве Сейма, но Вейонис отправил их на доработку, считая, что эти поправки ставят работников в неравные условия.

"Государство должно законом гарантировать справедливые возможности для всех. Борясь с теневой экономикой в одной отрасли, мы не должны ставить в неблагоприятную ситуацию работодателей и работников других отраслей", - заявил он тогда.

Однако 13 созыв Сейма не принял эти возражения во внимание и оставил поправки к закону без изменений.

Вейонис в этот раз провозгласил поправки, но отправил письмо председателю Сейма, призывая уделять больше внимания обеспечению требований принципов Конституции и законодательного процесса.

"Игнорирование высказанных в законодательном процессе возражений о вероятных рисках конституционности не укрепляет доверие жителей к Латвии и законам, а, наоборот, ослабляет власть закона и уверенность, что всем предлагается справедливое и честное решение", - указал президент.

Фото: Flickr/Saeima

Комментарии 8
Арлабунакти.2 часа назад
Значит сверхурочно работать будет только на 50%, и не более.
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В очередь в очередь сукины дети...1 час назад
Совсем что ли с ума посходили дебилы,вы гады себе сократите свои доходы.Люди пашут сутками,пожарники,полицейские,медики и др.что бы им оплатили эти сверхурочные,что бы как-то выживать,а это сборище взяло и обрубило это дело.Пипец,забота о народе,латыши снова выбрали себе и нам правителей,опять граблями ху..к себе по лбу.Конечно работадатели теперь бегом побегут заключать эти договора.Всё делают что бы этот народ ни когда не выбрался из нищеты.
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а пофиг1 час назад
Вообще не работать сверхурочно.
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