﻿ Вейонис провозгласил поправки об оплате сверхурочных, с которыми сам не согласен, Mixnews.lv

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Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к Закону о труде. Теперь за сверхурочные можно будет платить только 50%, а не 100%, как раньше, если отрасль заключила генеральное соглашение о зарплате.

Такие поправки хотели принять еще при предыдущем созыве Сейма, но Вейонис отправил их на доработку, считая, что эти поправки ставят работников в неравные условия.

"Государство должно законом гарантировать справедливые возможности для всех. Борясь с теневой экономикой в одной отрасли, мы не должны ставить в неблагоприятную ситуацию работодателей и работников других отраслей", - заявил он тогда.

Однако 13 созыв Сейма не принял эти возражения во внимание и оставил поправки к закону без изменений.

Вейонис в этот раз провозгласил поправки, но отправил письмо председателю Сейма, призывая уделять больше внимания обеспечению требований принципов Конституции и законодательного процесса.

"Игнорирование высказанных в законодательном процессе возражений о вероятных рисках конституционности не укрепляет доверие жителей к Латвии и законам, а, наоборот, ослабляет власть закона и уверенность, что всем предлагается справедливое и честное решение", - указал президент.

Фото: Flickr/Saeima