﻿ Кариньш назвал Россию поставщицей "грязных денег" в Европу, Mixnews.lv

Политика |

Финансовые преступления нужно искоренять по всей Европе, заявил в среду, выступая в Европарламенте, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. При этом, источником "грязных денег" глава латвийского правительства назвал Россию.

Говоря о едином рынке ЕС, Кариньш коснулся проблем финансовой системы. Кариньш напомнил, что десять лет назад для банков важна была проблема ликвидности, а сейчас этот аспект уже не важен.

"Сейчас проблемой финансового сектора является финансирование терроризма путем перемещения средств через европейские банки. Эти процессы нужно ликвидировать", - сказал премьер.

Одним из источников преступно нажитых средств Кариньш назвал Россию, откуда в последние 20 лет идет утечка денег, в том числе в ЕС. Премьер признал, что часть этих денег чиста, другая часть - грязные деньги, и те, кто работает с грязными деньгами, ищут слабые звенья - государства, которые можно использовать. Латвия тоже была в этой цепочке, но она не единственная, сказал Кариньш.

Он заявил европарламентариям, что не готов ждать, пока ЕС скоординируется для борьбы с финансовыми преступлениями, и дал обязательство "вычистить свой двор".

"Мы создадим в Латвии самую устойчивую финансовую систему в Европе. Надеюсь, что через год мы сможем говорить о том, как привести в порядок финансовую систему во всей Европе", - сказал Кариньш.

"The unity of the EU is of utmost importance." Prime Minister of Latvia @krisjaniskarins is live today with President @JunckerEU for a debate on the #FutureofEurope https://t.co/Y6VjnR48XJ

"Мы сильнее, будучи союзом. Как вязанка прутиков. Можно сломать отдельные прутики, но вмесете мы, как эта вязанка, которая не может быть сломана", - сказал премьер, обращаясь к европарламентариям.

Krisjanis Karins(Latvian PM) - As a union, we are stronger.. like a bundle of sticks, you can break individual sticks, but united we are like that bundle of sticks that cannot be broken.#PeoplesVote #FinalSay pic.twitter.com/jDhiYpo3GP