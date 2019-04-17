﻿ Офицер "Согласия" пристыдил Пабрикса за деление на "правильных" и "неправильных", Mixnews.lv

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Офицеры запаса от партии "Согласия" являются патриотами Латвии и министр обороны Артис Пабрикс, сделавший громкие заявления о недоверии к ним, должен извиниться, так считает полковник запаса Раймонд Рубловскис, председатель клуба офицеров СДП "Согласие". Его мнение опубликовано в Facebook.

"Отвечу Артису Пабриксу, позволившему высказать подозрения в адрес офицеров "Согласия", среди которых упоминался и я. Офицеры "Согласия" - профессионалы и истинные патриоты Латвии, в отличии от него и других политиканов правящей коалиции. У наших офицеров, в отличии от самого Артиса Пабрикса - огромный военный опыт и опыт в сфере в нутренних дел. Постыдно, что министр обороны делит офицеров на правильных и неправильных. Считаю, что Артис Пабрикс должен принести нам извинения, уйти в отставку и начать заниматься тем, что у него получается лучше всего - изображать стрелков в художественных фильмах!", - написал Рубловскис.

Между тем, однопартиец Рубловскиса Вячеслав Домбровский считает, что Пабриксу после подобных заявлений стоит подать в отставку.

"Что было бы, если, к примеру, президент Трамп заявил, что не доверяет офицерам - членам демократической партии? Пабрикс вносит раскол в наши вооруженные силы. Такому министру следует немедленно подать в отставку!", - пишет Домбровский.

Как сообщалось ранее, министр обороны Артис Пабрикс в интервью Latvijas Avīze признал, что на офицеров армии, которые в нынешних геополитических условиях работают в "Согласии", смотрит с подозрением.

Недавно министр обороны осудил политику "Согласия", в частности, уничижительные высказывания мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша о вооружении латвийской армии, которые были сказаны в ходе митинга поддержки Нила Ушакова у здания Рижской думы.

"Если мэр может себе позволить высказаться про латвийскую армию и необходимость защищаться, то меня одолевают сомнения в его отношении к государству и к патриотизму в целом. (..) Я призываю не верить такой пропаганде, которая звучит из уст должностных лиц", - указал в интервью LA Пабрикс.

""Согласие" являются оппозиционерами, и надо учитывать, что электорат также состоит и из избирателей, для которых латвийская армия и НВС не является привлекательной силой. "Согласие" никогда выступало с распростертыми объятиями за участие Латвии в НАТО, скорее наоборот. Им характерен антиамериканизм, который в моде также и в Европе, однако это опасное явление, особенно, если это относится к обороне", - сказал Пабрикс.

Отвечая на вопрос, как министр оценивает позицию "Согласия" в вопросах безопасности и обороны, он ответил, что она противоречит установкам официальной Латвии.

Сама партия "Согласие" на конгрессах подчеркивает, что в ее рядах есть много бывших офицеров армии, в том числе Раймонд Врубловскиси Сандис Бергманис.

"На офицеров, которые в нынешних геополитических условиях находятся в рядах "Согласия", смотрю с подозрением", - добавил Пабрикс.