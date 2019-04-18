﻿ Сегодня в Москве пройдет встреча президентов Эстонии и России, Mixnews.lv

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Сегодня, 18 апреля, в Кремле встретятся президент России Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменяться мнениями по тематике поддержания стабильности и безопасности в Балтийском регионе", - говорится в заявлении.

Ранее Дмитрий Песков сказал, что Путин хочет успокоить Кальюлайд относительно безопасности Эстонии, сообщает ТАСС.

"Президент России Владимир Путин хочет на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд развеять страхи Эстонии по поводу безопасности", - сказал он в телефонном интервью.

В свою очередь президент Эстонии Керсти Кальюлайд ранее также рассказала, о чем намерена говорить с Владимиром Путиным, передает Rus.Postimees.

"Мы обсудим двухсторонние отношения, потому что не стоит забывать, что у Эстонии и России все-таки есть двухсторонние отношения. Это приграничное сотрудничество, это культурное сотрудничество. Нам предстоит следующий бюджетный период Евросоюза, в котором, как я надеюсь, будет продолжена совместная эстонско-российская программа ЕС", - сказала Керсти Кальюлайд, подчеркнув, что при этом, что важно оставаться верными своим ценностям.

Кальюлайд добавила, что в Эстонии никогда не забывают как об Украине, так и о Грузии, поэтому в рамках визита было бы логичным попытаться понять, какие могут быть пути решения для выполнения Минских соглашений.

Как сообщалось ранее, представители трех эстонских парламентских партий выступили с жесткой критикой решения президента страны Керсти Кальюлайд поехать в Россию, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на местные СМИ.

Так, экс-посол Эстонии в России, бывший министр иностранных дел Марина Кальюранд заявила, что для президента «недостойно посещать страну, с которой нет добрососедских отношений и повседневного внешнеполитического сотрудничества».

Фото: Kremlin.ru, delfi.ee