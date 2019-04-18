﻿ Декларации российских чиновников: квартиры в Латвии, земля в Эстонии, Mixnews.lv

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Российские чиновники представили свои годовые декларации о доходах и недвижимости. Выяснилось, что у многих министров и депутатов Госдумы РФ есть недвижимость за рубежом, в том числе и в Латвии, сообщает газета “Ведомости”.

Так, депутат от партии "Единая Россия", известный в прошлом хоккеист Владислав Третьяк задекларировал две квартиры в Латвии, каждая площадью 167 квадратных метров.

Его однопартийцу Татьяне Кривенко и ее мужу также принадлежат две квартиры в Латвии.

У российских чиновников имеется недвижимость и в других странах Балтии. Так, например, сенатор от Волгоградской области Татьяна Лебедева задекларировала жилой дом и земельный участок в Эстонии.

Самой популярной страной у чиновников России является Испания. Там недвижимость зарегистрирована, в частности, у министра спорта Павла Колобкова и депутатов Николая Валуева, Валерия Газзаева, Андрея Барышева и других.