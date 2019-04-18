﻿ Богатые тоже плачут: в Гаркалне резко подорожали вода и канализация, Mixnews.lv

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Депутаты Гаркалне повысили тариф на воду на 46%, а тариф на услуги канализации на 49%. Одной из официальных причин стал рост платежеспособности населения, сообщает телепередача Bez Tabu.

Уже с 1 мая в Гаркалнском крае будут самые высокие тарифы во всей округе. За воду надо будет платить 1,33 евро за кубический метр, а за канализацию – 2,01 евро за кубический метр. И это без учета НДС.

Решение депутаты Гаркалнской думы приняли еще 26 марта, при этом сообщается, что рассматривалась возможность повысить тарифы в два раза, а не в полтора, как сейчас.

Глава правления Garkalnes ūdens Гундарс Криевс указал, что Rīgas ūdens повысил тариф в два раза, поэтому выросли расходы Garkalnes ūdens. Для того, чтобы предприятие продолжило работать без убытков, пришлось повысить тарифы для жителей.

Однако, при этом в соседнем Ропажском крае тариф на воду будет на 41 цент меньше, а на канализацию на 78 центов меньше.

Также отмечается, что Гаркалнский край участвует в проекте, в рамках которого предполагается создание канализационной системы. В проекте указано, что тарифы должны расти постепенно, “без скачков” до 2036 года. При этом новые тарифы уже выше тех, что были запланированы на 2025 год.

Фото: Pxhere