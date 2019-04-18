﻿ "Они хотят нас расколоть": Кариньш указал на "фейки" из России, Mixnews.lv

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Выступая перед евродепутатами по теме о будущем Европейского союза премьер Латвии Кришьянис Кариньш рассказал о том, для Латвии одной из угроз современности остается ее восточный сосед - Россия.

Кариньш считает, что для каждой страны ЕС есть свои угрозы безопасности. Например, для южных стран ЕС - это вопрос неконтролируемой миграции и терроризма, для западной Европы актуальны вопросы неконтролируемого выхода Британии из ЕС.

"Не секрет, что когда латыши думают о безопасности, то они думают о России. Россия - наш восточный сосед. И во всех политических документах она выражает уверенность в том, что Россия находится в окружении врагов. Что они постоянно находятся под угрозой. И как они считают, так они и действуют", - сказал премьер.

Он пояснил, что сейчас угрозы для Латвии со стороны России находятся не в военной, а в информационной плоскости.

"Это в основном лживая информация, кампания по дезинформации, которую Россия проводит. Мы живем в мире технологий и различных устройств, поэтому социальные сети - хороший способ для дезинформации. Такие новости распространяются моментально! Это возможно в интернет-пространстве, а не в газетах, где работают образованные журналисты и всегда проверяют информацию. Скорей это характерно для интернет-пространства", - сказал Кариньш.

В качестве примера Кариньш привел информацию о связи вакцин с аутизмом.

"Где вообще появились эти аргументы о том, что вакцинация ведет к аутизму? Вся эта информация идет из России! Они просто хотят нас расколоть. По Brexit также можно встретить много дезинформации. А этот информационный пузырь о том, что Джорж Сорос - чудовище, которое угрожает нашему образу жизни? Вся эта информация идет только из одного источника", - сказал премьер.