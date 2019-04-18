﻿ "Согласие" усомнилось в профпригодности Пабрикса как министра, Mixnews.lv

"Согласие" усомнилось в профпригодности Пабрикса как министра (19)

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Политика | 18 апреля 2019 года, 14:23

Партия "Согласие" просит президента Латвии Раймонда Вейониса и премьер-министра Кришьяниса Кариньша оценить соответствие министра обороны Артиса Пабрикса занимаемой должности после его высказываний о входящих в "Согласие" офицерах.

Напомним, что ранее Артис Пабрикс заявил, что с подозрением относится к тем офицерам, которые находятся в рядах партии “Согласие”.

"Согласие" в письме президенту и премьеру, указала, что Сатверсме не предусматривает деление народа Латвии по принципу поддержки какой-либо партии. По словам представителей партии, поддержка той или иной партии не делает человека более или менее патриотом.

"Это деление и противопоставление содержится в публично выраженном отношении министра обороны Пабрикса к офицерам, которые есть в партии "Согласие". Такие действия деструктивно влияют на сплоченность общества, увеличивают взаимное недоверие и проявления вражды в обществе ", - подчеркивает председатель парламентской фракции "Согласия" Вячеслав Домбровскис.

Фото: Flickr/Aizsardzības ministrija

Комментарии 19
Latviešu Patriots2 часа назад
100% piekrītu virsniekiem partijas "Saskaņa" biedriem. Es arī apšaubu Pabrika profesionalitāti!
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Таня Попова1 час назад
Казалось бы,этот снобский"бобрик",должен был,просиживая штаны в Европе,пообтесаться,приглядется,хоть чему-то научится-Не ни фига!Приволокся домой и запел,все ту же песню,вернее траурную панихиду,о том,какой несчастный латышский народ и с ним такой же "исчезающий "язык и т.д.и т.п.Теперь дополз и до веннослужащих и до Согласия!Ну до чего противная тварь...И это Только Начало...А что будет Дальше?Глядя,на всю эту Камарилью,понимая,что станет еще Хуже-Думаешь об одном Слава Богу зиму пережили, и сейчас Весна...
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а1 час назад
это один и тот же ебучий тролль , у которого съехала крыша на почве "путина ,россии" который- "смех, факт ,совет" прочая шушера, он нам нужен? ответ-нет, пусть пердит,сын бандеровца,насрать. пусть пиздует в америку. по херу.
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