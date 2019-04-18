﻿ "Согласие" усомнилось в профпригодности Пабрикса как министра, Mixnews.lv

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Партия "Согласие" просит президента Латвии Раймонда Вейониса и премьер-министра Кришьяниса Кариньша оценить соответствие министра обороны Артиса Пабрикса занимаемой должности после его высказываний о входящих в "Согласие" офицерах.

Напомним, что ранее Артис Пабрикс заявил, что с подозрением относится к тем офицерам, которые находятся в рядах партии “Согласие”.

"Согласие" в письме президенту и премьеру, указала, что Сатверсме не предусматривает деление народа Латвии по принципу поддержки какой-либо партии. По словам представителей партии, поддержка той или иной партии не делает человека более или менее патриотом.

"Это деление и противопоставление содержится в публично выраженном отношении министра обороны Пабрикса к офицерам, которые есть в партии "Согласие". Такие действия деструктивно влияют на сплоченность общества, увеличивают взаимное недоверие и проявления вражды в обществе ", - подчеркивает председатель парламентской фракции "Согласия" Вячеслав Домбровскис.

Фото: Flickr/Aizsardzības ministrija