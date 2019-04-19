﻿ Президент Эстонии: взяла переводчика, чтобы не говорить плохо на языке Пушкина, Mixnews.lv

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обсудила с российским лидером Владимиром Путиным возможную встречу в Москве еще во время их общего визита в Париж в ноябре 2018 года, когда там проходили мероприятия, посвященные годовщине окончания Первой мировой войны. Об этом Кальюлайд рассказала в интервью российскому изданию «Коммерсантъ».

«Там мы с президентом Владимиром Путиным обменялись парой фраз о возможности устроить встречу. И сегодняшняя беседа — это результат той краткой встречи. И очень хорошо, что она состоялась», - сказала Кальюлайд, добавив, что «иногда все проще, чем люди привыкли думать».

Она также рассказала, на каком языке проходили переговоры с Путиным.

«Я попросила, чтобы на переговорах присутствовал переводчик, так как не хотела здесь, в России, плохо говорить на языке Пушкина и Лермонтова. В ходе ряда дискуссий я забывала, что должна подождать [перевода на эстонский]. Но если я понимала, что мне сложно следить за тем, что произносится, то просила о переводе. В этом нет ничего неправильного. Лучше всего быть уверенным в том, что вы друг друга понимаете. Если есть контакт, то перевод, думаю, это хорошо», - отметила Кальюлайд.

В разговоре с российским журналистом она также подчеркнула, что русскоязычные жители Эстонии являются полноценной частью государства и не представляют никакой угрозы.

«Часто, говоря с иностранными журналистами, я слышу: «У вас огромное русскоязычное меньшинство, это должно быть угрозой для вашей безопасности». Я на такое обижаюсь. Другой язык еще не означает других взглядов на жизнь. Для русскоязычных граждан Эстонии важны европейские ценности и свободы в той же степени, как и всем, кому повезло жить в Европе», - указала Кальюлайд.

Она также прокомментировала заявления некоторых эстонских политиков о необходимости ограничить в стране вещание каналов на русском языке.

«Отдельные политики могут делать разные заявления. Насколько я знаю, в Эстонии нет единой правительственной политики на этот счет. В отличие от некоторых наших соседей, мы позволяем вещать разным журналистам и работаем со всеми журналистами. Даже если у нас есть сомнения в их независимости, мы не ограничиваем им доступ [к вещанию]. Но в тоже время мы стараемся донести до наших граждан информацию о том, что мы думаем о такой не независимой журналистике», - сказала Кальюлайд.

Эстония не опасается за свою территориальную целостность, продолжила эстонский лидер, так как является членом НАТО.

«Политика НАТО по сдерживанию работает на 100%. У нас есть опасения, что международное правовое пространство рушится из-за его несоблюдения некоторыми странами. Они не подписываются под многими договорами и уклоняются от дебатов [по поводу безопасности]. Но для открытой, честной и откровенной дискуссии по этой теме нужно, чтобы ни у одной из сторон не было такого рода опасений», - сказала Кальюлайд.

На вопрос о том, какими она видит идеальные отношения с Россией, Кальюлайд отметила, что не все зависит от одной Эстонии.

«Честно говоря, какие-то кардинальные решения все равно должны принимать игроки куда более крупные, чем Эстония. Мы между тем продолжим рационально воспринимать происходящее, придерживаться наших ценностей и продолжать развивать наши двусторонние отношения вместе с Россией», - сказала Кальюлайд.

В завершении российский журналист спросила у эстонского президента, какую роль в ее жизни занимает спорт — Кальюлайд не раз участвовала в различных спортивных мероприятий, в том числе пробежала нью-йоркский марафон.

«Выносливость на длинных дистанциях помогает во всех сферах жизни, и тем, кто не катался на лыжах или велосипеде, сложно это объяснить. Но те, кому это знакомо, знают, что это повышает ваш запас жизненных сил», - заключила Кальюлайд.

Ранее также сообщалось, что президент Эстонии заявила, что ее встреча с российским коллегой прошла «очень хорошо».

Напомним, встреча Кальюлайд и Путина прошла в Кремле 18 апреля.