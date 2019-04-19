﻿ Зарплаты депутатов за март: самая большая - у Мурниеце, Mixnews.lv

Зарплаты депутатов за март: самая большая - у Мурниеце (14)
Политика | 19 апреля 2019 года, 20:28
Депутатам Сейма в марте выплачены зарплаты на сумму 227 594 евро после уплаты налогов, сообщили в парламентской пресс-службе.
Больше всего получили члены президиума, руководители фракций и комиссий. Так, председателю Сейма Инаре Мурниеце (Национальное объединение) выплачено 3263 евро, ее заместителю Дагмаре Бейтнере-Ле Галл (Новая консервативная партия) - 3279 евро, председателю фракции нацблока Райвису Дзинтарсу - 3307 евро, председателю комиссии по делам гражданства, миграции и сплоченности общества Андрею Юдину - 3304 евро.
В свою очередь наименьшая заработная плата в марте была у Мартиньша Стакиса ("Для развития/За!") - 1789 евро.
Источник: Flickr/Saeima
Это хорошо оплачивается сегодня.