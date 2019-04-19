﻿ Зарплаты депутатов за март: самая большая - у Мурниеце, Mixnews.lv

Зарплаты депутатов за март: самая большая - у Мурниеце (14)

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Политика | 19 апреля 2019 года, 20:28

Депутатам Сейма в марте выплачены зарплаты на сумму 227 594 евро после уплаты налогов, сообщили в парламентской пресс-службе.

Больше всего получили члены президиума, руководители фракций и комиссий. Так, председателю Сейма Инаре Мурниеце (Национальное объединение) выплачено 3263 евро, ее заместителю Дагмаре Бейтнере-Ле Галл (Новая консервативная партия) - 3279 евро, председателю фракции нацблока Райвису Дзинтарсу - 3307 евро, председателю комиссии по делам гражданства, миграции и сплоченности общества Андрею Юдину - 3304 евро.

В свою очередь наименьшая заработная плата в марте была у Мартиньша Стакиса ("Для развития/За!") - 1789 евро.

Источник: Flickr/Saeima

Комментарии 14
Латвиец 2 часа назад
Лучше бы опубликовали , сколько получают - медики , пожарные и полицейские . Я как налогоплательщик , хочу чтоб мои налоги шли на зарплаты - медикам , пожарным , полицейским . А депутаты должны получать % от ВВП Латвии , а не сами назначать и повышать себе зарплаты .
3
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ххх3 часа назад
Посредственная писака с авизе, успешно продаёт страну.
Это хорошо оплачивается сегодня.
2
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Ну да3 часа назад
Выслуживается, нассыстка?
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