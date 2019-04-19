﻿ Зарплаты депутатов за март: самая большая - у Мурниеце, Mixnews.lv

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Депутатам Сейма в марте выплачены зарплаты на сумму 227 594 евро после уплаты налогов, сообщили в парламентской пресс-службе.

Больше всего получили члены президиума, руководители фракций и комиссий. Так, председателю Сейма Инаре Мурниеце (Национальное объединение) выплачено 3263 евро, ее заместителю Дагмаре Бейтнере-Ле Галл (Новая консервативная партия) - 3279 евро, председателю фракции нацблока Райвису Дзинтарсу - 3307 евро, председателю комиссии по делам гражданства, миграции и сплоченности общества Андрею Юдину - 3304 евро.

В свою очередь наименьшая заработная плата в марте была у Мартиньша Стакиса ("Для развития/За!") - 1789 евро.

Источник: Flickr/Saeima