﻿ TV3: СГД нашла на фирме мужа Петравичи "конверты", Mixnews.lv

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Служба госдоходов (СГД) нашла нарушения на предприятии розничной торговли и транспортных услуг Monēta, которое принадлежит мужу министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV) - Александру Петравичу. Об этом сообщает телеканал TV3. Сама министр ранее занималась финансовыми делами на этой фирме.

Муж Петравичи не отозвался на предложение передачи прокомментировать данную информацию, а сама Петравича пояснила, что ничего не знает о результатах проверки СГД.

"Я там не работаю и никаким образом не могу повлиять на выбор фирмы - раскрывать или не раскрывать результаты проверки", - заявляла она раньше.

Службе госдоходов, в свою очередь, публично оглашать результаты проверки запрещает закон. Однако имеющаяся в распоряжении TV3 информация свидетельствует, что СГД дала Monēta время для устранения выявленных нарушений. Сделать это следует до середины мая.

Как сообщалось, СГД получила анонимные сообщения о возможных нарушениях на предприятии Monēta, в котором Петравича занимала должность финансового руководителя, а владельцем компании является ее муж. Сама Петравича все упреки категорически отвергает.

Источник: NRA

Фото: Flickr/saeima