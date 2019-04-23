﻿ Теперь вы к нам: Вейонис встретится с папой Римским в Ватикане, Mixnews.lv

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Президент Латвии Раймонд Вейонис 25 апреля встретится с папой Римским Франциском, сообщает президентская канцелярия. Аудиенция состоится по окончании официального визита в Италию, который президент Латвии с супругой Иветой Вейоне нанесут 23-24 апреля.

До этого Вейонис также встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и обсудит с ним возможности дальнейшего укрепления двухсторонних отношений Латвии и Италии, сотрудничество в ЕС и НАТО, развитие соседских отношений ЕС со странами региона.

Президент примет участие в открытии Дней Латвии в Италии, программа которых до конца года продолжится в Риме, Милане и Венеции, и в открытии латвийско-итальянского бизнес-форума.