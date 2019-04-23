﻿ Министр – не указ: Рижская дума отказалась закрывать Деглавский мост, Mixnews.lv

Министр – не указ: Рижская дума отказалась закрывать Деглавский мост (14)
Рижская дума продолжает настаивать на том, что Деглавский мост безопасен, поэтому самоуправление не будет закрывать движение по нему. Это значит, что сделать это придется Государственной полиции, выяснило агентство LETA.
В свою очередь вице-мэр Риги Вадим Баранник в эфире радио Baltkom назвал ситуация, которая сложилась вокруг Деглавского моста, абсурдной.
Представитель думского департамента сообщения Уна Ахуна-Озола сообщила, что, несмотря на распоряжение министра внутренних дел, самоуправление само не закроет мост для движения.
"Мы придерживаемся заключения экспертов о том, что использовать мост для движения безопасно, так как все расчеты произведены с учетом максимальной возможной нагрузки и других критических показателей", - пояснила она.
При этом она указала, что в случае закрытия Деглавского моста жители микрорайонов Пурвциемс и Плявниеки смогут передвигаться по ул. Бривибас, пересекая Воздушный и Земитанский мосты, а также по ул. Виеталвас или переезду возле кладбища Матиса, а по магистральным кольцам на ул. Славу можно будет выехать на ул. Краста.
Департамент пока не принял решение об установке каких-то дорожных знаков и других средств организации дорожного движения.
"Это решение будет принято совместно с Rīgas satiksme", - добавила Ахуна-Озола.
Начальник Госполиции Интс Кюзис уже поручил Рижскому региональному управлению вместе с департаментом сообщения Рижской думы разработать план организации движения после закрытия Деглавского моста.
Кюзис через своего пресс-секретаря Сигиту Пилдаву сообщил, что последняя информация о техническом состоянии Деглавского моста вызывает серьезные опасения за безопасность его эксплуатации.
"У нас нет права рисковать, поэтому я считаю, что мост надо закрыть для движения до получения заключения экспертизы о его полной безопасности", - подчеркнул он.
По словам вице-мэра Риги Вадима Баранника, МВД не должно заниматься вопросами столичной инфраструктуры.
"Абсурдная ситуация, когда вопросами строительства и ремонта мостов занимается Министерство внутренних дел, а не Министерство экономики, которое по закону ответственно за строительные процессы", - сказал Баранник.
Он уверен, что решение главы МВД Сандиса Гиргенса о закрытии сообщения на Деглавском мосту является политическим.
"Я здесь вижу политическую составляющую. Не секрет, что родной брат Гиргенса баллотируется в Европарламент. Наверное, таким образом можно поднять узнаваемость фамилии незадолго до выборов", - сказал Баранник.
По его словам, в вопросах, находящихся вне его компетенций, он доверяет экспертам.
"Я не специалист в области строительства. В этом плане я должен доверять тем специалистам, которые ставят свою подпись под соответствующим документом. Я сомневаюсь, что Гиргенс является специалистом в строительстве", - сказал Баранник.
Как уже сообщалось, министр внутренних дел Сандис Гиргенс ранее издал распоряжение закрыть Деглавский мост для движения с четверга, 25 апреля.
Фото: wikipedia.org
Судя по постам, вы крупный специалист абсолютно во всех направлениях без исключений?
Что же так бездарно тратите свой "талант" сидя на третьесортном желтом ресурсе?
А может, вы обыкновенный болтун, который и в зад никому не сдался.