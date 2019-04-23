﻿ Министр – не указ: Рижская дума отказалась закрывать Деглавский мост, Mixnews.lv

Политика |

Рижская дума продолжает настаивать на том, что Деглавский мост безопасен, поэтому самоуправление не будет закрывать движение по нему. Это значит, что сделать это придется Государственной полиции, выяснило агентство LETA.

В свою очередь вице-мэр Риги Вадим Баранник в эфире радио Baltkom назвал ситуация, которая сложилась вокруг Деглавского моста, абсурдной.

Представитель думского департамента сообщения Уна Ахуна-Озола сообщила, что, несмотря на распоряжение министра внутренних дел, самоуправление само не закроет мост для движения.

"Мы придерживаемся заключения экспертов о том, что использовать мост для движения безопасно, так как все расчеты произведены с учетом максимальной возможной нагрузки и других критических показателей", - пояснила она.

При этом она указала, что в случае закрытия Деглавского моста жители микрорайонов Пурвциемс и Плявниеки смогут передвигаться по ул. Бривибас, пересекая Воздушный и Земитанский мосты, а также по ул. Виеталвас или переезду возле кладбища Матиса, а по магистральным кольцам на ул. Славу можно будет выехать на ул. Краста.

Департамент пока не принял решение об установке каких-то дорожных знаков и других средств организации дорожного движения.

"Это решение будет принято совместно с Rīgas satiksme", - добавила Ахуна-Озола.

Начальник Госполиции Интс Кюзис уже поручил Рижскому региональному управлению вместе с департаментом сообщения Рижской думы разработать план организации движения после закрытия Деглавского моста.

Кюзис через своего пресс-секретаря Сигиту Пилдаву сообщил, что последняя информация о техническом состоянии Деглавского моста вызывает серьезные опасения за безопасность его эксплуатации.

"У нас нет права рисковать, поэтому я считаю, что мост надо закрыть для движения до получения заключения экспертизы о его полной безопасности", - подчеркнул он.

По словам вице-мэра Риги Вадима Баранника, МВД не должно заниматься вопросами столичной инфраструктуры.

"Абсурдная ситуация, когда вопросами строительства и ремонта мостов занимается Министерство внутренних дел, а не Министерство экономики, которое по закону ответственно за строительные процессы", - сказал Баранник.

Он уверен, что решение главы МВД Сандиса Гиргенса о закрытии сообщения на Деглавском мосту является политическим.

"Я здесь вижу политическую составляющую. Не секрет, что родной брат Гиргенса баллотируется в Европарламент. Наверное, таким образом можно поднять узнаваемость фамилии незадолго до выборов", - сказал Баранник.

По его словам, в вопросах, находящихся вне его компетенций, он доверяет экспертам.

"Я не специалист в области строительства. В этом плане я должен доверять тем специалистам, которые ставят свою подпись под соответствующим документом. Я сомневаюсь, что Гиргенс является специалистом в строительстве", - сказал Баранник.

Как уже сообщалось, министр внутренних дел Сандис Гиргенс ранее издал распоряжение закрыть Деглавский мост для движения с четверга, 25 апреля.

Фото: wikipedia.org