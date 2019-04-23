﻿ Все идет по плану! Кабинет Кариньша отчитался о 100 днях работы, Mixnews.lv

Политика |

План действий правительства предусматривает ряд системных улучшений, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции о первых 100 днях работы правительства.

Он сказал, что у возглавляемого им правительства несколько приоритетов, в том числе приведение в порядок финансового сектора, реформы образования и здравоохранения, административно-территориальная реформа и др.

"Мы работаем как единая команда и вместе ищем решения. Если мы будем придерживаться плана действий правительства, то проведем много системных улучшений", - сказал премьер.

Министр юстиции Янис Борданс сказал, что в сфере юстиции уже достигнут прогресс с введением обязанности называть истинных выгодоприобретателей. Министр обещал продолжить работу над специализацией судов и усовершенствованием системы ресоциализации.

@Bordans preses konferencē par @Brivibas36 paveikto pirmajās dienās un turpmākajām prioritātēm: “Galvenās valdības prioritātes tieslietu nozarē būs droša un godīga uzņēmējdarbības vide, uz taisnīgu rezultātu orientēta tieslietu sistēma ar inovatīvo risinājumu ieviešanu, pic.twitter.com/KmmsNMHr1W — Tieslietu ministrija (@Tieslietas) 23 апреля 2019 г.

Министр земледелия Каспар Герхардс отметил, что в плане работы правительства есть ряд мер помощи сельскому хозяйству, также идет работа над расширением сферы применения сниженного НДС на продукты питания.

Министр благосостояния Рамона Петравича выразила готовность пересмотреть порядок применения минимальной пенсии и систему пособий для подверженных риску бедности.

Министр сообщения Талис Линкайтс информировал, что его министерство продолжит работу над созданием современной и удобной системы общественного транспорта, в основу которой лягут перевозки по железной дороге.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце назвал одним из приоритетов административно-территориальную реформу, а министр внутренних дел Сандис Гиргенс призвал активнее думать о повышении внутренней безопасности.

Министр финансов Янис Рейрс сообщил, что ближайшей задачей его министерства является подготовка бюджета 2020 года, а министр здравоохранения Илзе Винькеле намерена работать над повышением доступности и качества здравоохранения. Она выразила надежду, что правительство сумеет решить наболевшие вопросы, например, о ревизии налоговых режимов.

По мнению министра культуры Даце Мелбарде, в сфере культуры революция не нужна, так как Латвии уже есть чем гордиться на международном уровне. В то же время она будет настаивать на повышении зарплат работников отрасли.