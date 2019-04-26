﻿ Ринкевич: у Латвии нет тем для разговора с Путиным, Mixnews.lv

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Сейчас у Латвии нет вопросов, которые необходимо обсуждать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сказал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью LTV, отвечая на вопрос, посоветовал бы он будущему президенту Латвии встретиться с Путиным.

"Если у этого визита есть содержание и есть вещи, которые можно обсудить, я бы обязательно посоветовал главе государства об этом подумать. Но, видите ли, у нас все-таки есть отличие от Эстонии и Литвы. У нас проходили заседания межгосударственных комиссий в период самых критических отношений между двумя странами. Многие практические вопросы разрешены на уровне министров. Я думаю, что сейчас нет таких вопросов, которые необходимо обсуждать на президентском уровне. Но если мы видим, что есть вопросы для обсуждения, то я уверен, что об этом надо говорить. Считаю, что на этот вопрос надо смотреть, может быть, в формате Национального совета по безопасности, чтобы решение принять единогласно на всех уровнях власти, чтобы это не было каким-то солированием", - сказал Ринкевич.

Напомним, как ранее признал исследователь Латвийского института по внешней политике Марис Анджанс, встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд с президентом России Владимиром Путиным свидетельствует о зрелости дипломатии Эстонии.

Эксперт оценивает встречу глав Эстонии и России в целом положительно, так как она свидетельствует о том, что Эстония готова говорить с разными игроками.

Впрочем, эксперт считает, что после этой встречи никаких существенных изменений в балтийско-российских отношениях не произойдет.

Напомним, встреча Кальюлайд и Путина прошла в Кремле 18 апреля.

Президент Эстонии пригласила своего российского коллегу Владимира Путина посетить Эстонию в следующем году.

Стоит отметить, что подписчики президента Эстонии положительно оценили факт переговоров с президентом России.

"Вы очень хороший - наш уважаемый президент! Наконец-то эта встреча между нашими странами состоялась. Наша президент протянула руку первой! Спасибо, миссис Президент за то, что сделали этот шаг. Возможно, это разумно - сделать небольшой шаг назад, чтобы мы могли сделать большой шаг вперед. Я горжусь вами. Спасибо!", - пишут эстонцы.