﻿ KNAB провело обыск в кабинете депутата Рижской думы Росликова, Mixnews.lv

KNAB провело обыск в кабинете депутата Рижской думы Росликова (3)
Политика | 24 апреля 2019 года, 10:50
Сегодня проведен обыск в кабинете руководителя комитета городского развития Рижской думы Алексея Росликова ("Согласие") свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV.
После обыска Росликов в сопровождении оперативных сотрудников покинул здание Рижской думы.
Депутат Рижской думы Виестурс Зепс сообщил, что видел Росликова уходящим в сопровождении сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, но не заметил, чтобы работники бюро изъяли в кабинете компьютер или документы.
RīgasDomes telpās atkal viesojas "vīri melnā", šoreiz pie Attīstības Komitejas vadītāja Rosļikova!— Viesturs Zeps (@ViestursZeps) 24 апреля 2019 г.
Vai šī ir oficiāla @KNABinforme
vizīte? pic.twitter.com/pgccT7UAKN
Фото: twitter.com/ViestursZeps
Я офигеваю.