﻿ KNAB провело обыск в кабинете депутата Рижской думы Росликова, Mixnews.lv

KNAB провело обыск в кабинете депутата Рижской думы Росликова (3)

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Политика | 24 апреля 2019 года, 10:50

Сегодня проведен обыск в кабинете руководителя комитета городского развития Рижской думы Алексея Росликова ("Согласие") свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV.

После обыска Росликов в сопровождении оперативных сотрудников покинул здание Рижской думы.

Депутат Рижской думы Виестурс Зепс сообщил, что видел Росликова уходящим в сопровождении сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, но не заметил, чтобы работники бюро изъяли в кабинете компьютер или документы.

Фото: twitter.com/ViestursZeps

Комментарии 3
Алекс23 минуты назад
Уголовные дела на Росликова ,одно из которых -это взлом чужого оффиса и похищение компа и сокрытие доходов-вот такой человек возглавляет департамент развития!
Я офигеваю.
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Показаха 18 минут назад
Сами поставили их сами же и шмонают
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Patriot12 минут назад
Drìz KNAB savedìs kàrtìbu Rìgas Domè.
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